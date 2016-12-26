وفد من المؤتمر الوطني الشعبي للقدس يزور سفير المغرب

رام الله/PNN – زار وفد من المؤتمر الوطني الشعبي للقدس برئاسة الأمين العام للمؤتمر اللواء بلال النتشة والوكيل التنفيذي للمؤتمر يونس العموري سفير المملكة المغربية لدى دولة فلسطين في مدينة رام الله محمد حمزاوي لبحث سبل التعاون المشترك بين المؤتمر الوطني الشعبي للقدس والمملكة المغربية، حيث وضع الأمين العام للمؤتمر اللواء بلال النتشة السفير محمد حمزاوي في صورة الأوضاع التي تعيشها مدينة القدس المحتلة بفعل مخططات الإحتلال التي تسعى للإستيلاء عليها ولتهجير سكانها بأساليب الترهيب والترغيب كما أشاد الأمين العام للمؤتمر النتشة بالدور التاريخي الهام الذي يقوم به العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس اتجاه مدينة القدس وسكانها مثمنا هذا الدور الذي يعزز صمود المقدسيين فيها.

بدوره أكد سفير المملكة المغربية محمد الحمزاوي بعد ان قدم التهنئة للامين العام اللواء بلال النتشة بالثقة الكبيرة التي اولاها السيد الرئيس محمود عباس للامين العام النتشة والامانة العامة الجديدة للمؤتمر،على دور المؤتمر وسبل التعاون المشترك ما بين السفارة والمغرب والمؤتمر من خلال تنفيذ فعاليات مشتركة واكد على ضرورة دعم سبل الصمود للمقدسين واشار ايضا الى صياغة المواقف المشتركة بالتصدي لسياسات الاحتلال في القدس.