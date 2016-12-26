الشرطة تنجز 3391 قضية وتضبط اكثر من نصف كيلو غرام مخدرات الاسبوع الماضي

رام الله/PNN – انجزت الشرطة 3391 قضية وضبطت اكثر من نصف كيلوغرام من المواد المخدرة خلال الاسبوع الماضي .

وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة ان عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 3391 قضية، حيث انجزت ادارة المباحث العامة 82 قضية ودورت 26 قضية اخرى، فيما انجز قسم التحقيق 300 قضية ودور 60 قضية، وانجز قسم التنفيذ 3009 قضية ودور 920 قضية اخرى .

واضاف البيان ان ادارة مكافحة المخدرات ضبطت 550.1 غرام مواد مخدرة و236 حبة مخدرة بالاضافة الى 11 اداة تعاطي و 7 اكياس تغليف .

وسجلت ادارة المرور 154 حادث سير نتج عنها مصرع 3 اشخاص واصابة 129 شخص، وفحصت 4131 مركبة وأنزلت عن الشارع 127 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة فيما حررت 1843 مخالفة مرورية، و حجزت 146 مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 294 مركبة غير قانونية .

واشار البيان ان شرطة السياحة والاثار سجلت دخول 52669 سائح ، فيما بلغ عدد النزلاء 14357 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا السياحة والاثار فقد تم انجاز 8 قضايا وجاري متابعة قضية 4 قضايا اخرى وضبطت جهاز لكشف المعادن .