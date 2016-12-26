الشرطة : تخريج دورة حلاقة لعدد من نزلاء مركز صلاح وتاهيل نابلس‎

نابلس/PNN – خرجت اليوم الشرطة ونقابة الحلاقين دورة حلاقة استمرت لمدة أربعة شهور استفاد منها عشرة نزلاء من نزلاء مركز اصلاح وتاهيل نابلس .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة ان حفل التخرج اقيم في مركز اصلاح وتاهيل نابلس حضره المقدم تيسير الاسطة مدير المركز والمقدم أمجد فراحته مدير العلاقات العامة والإعلام في شرطة المحافظة واسيد اياد بسطامي رئيس نقابة الحلاقة والسيد رأفت أبو السعود مسؤول العلاقات العامة في النقابة والملازم اول رداد صلاح مسؤول التدريب المهني في المركز.

ومن جانبه شدد الاسطة على أهمية الانضباط والتمتع بأخلاق حميدة وسلوك حسن داخل المركز من اجل استمرار هذه الدورات التي من شانها إعادة تاهيل النزلاء بعد انهاء محكوميتهم . مشيراً ان الفيصل بين الشرطي والنزيل هو القانون المعمول في في مراكز الإصلاح والتاهيل واضاف ان الشرطة تسعى بكل جهدها من اجل تأهيل النزلاء وإعادة انخراطهم في المجتمع المحلي وبشكل يحجب عنهم مصادر الرجوع للجريمة من حيث تأهيل بمهنة تبعدهم عن هذه المصادر.

وشكر البسطامي الشرطة عموما وثمن دورها في إيجاد حلول للمشاكل التي قد تؤدي الى الجريمة او إعادة ارتكابها وان النقابة سعيدة جدا بهذا التعاون بينها وبين الشرطة في هذا المجال.

واضاف البيان ان مراكز الإصلاح والتاهيل تقوم على تدريب النزلاء على العديد من المهن التي لها شأن كبير في تحسين أوضاع النزلاء بعد الافراج عنهم وتسهيل مهمة اندماجهم في المجتمع من جديد من حيث إيجاد وسائل الرزق الشريف لهم في كافة مجالات العمل.