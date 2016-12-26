نادي قلقيلية الاهلي يختتم دورة مهارات الاعلام العملية

قلقيلية/PNN – اختتمت يوم الأربعاء دورة مهارات الاعلام العملية في قاعة النادي الاهلي في قلقيلية ، حيث حضر حفل الختتام كل من منسق مشروع الشراكة مع الشباب ربيع عرباس ، و المساعد الاداري في نادي قلقيلية الاهلي خالد الاقرن والمشرفه على الدورة مدربة الاعلام ميساء عمر. وخلال الحفل الختامي تحدث عرباس عن أهمية التطوع في بناء المجتمعات وتطورها، حيث بين أن التطوع يعتبر الركن الرئيس في قيام الجمعيات الأهلية ومنظمات التنمية الاجتماعية كما انه يعمل على اكساب الشباب شعور الانتماء الى مجتمعهم، وتجعلهم قادرين على تحمل بعض المسؤوليات التي تسهم في تلبية احتياجات اجتماعية . وبينت عمر أن المشاركين في ختام الدورة اصبحوا قادرين على استخدام الكاميرا والتقاط الصورة بالشكل الصحيح، كما انهم اصبحوا قادرين على استخدام الهاتف الذكي في بناء قصه مصورة هادفة. وعبر المشاركون في هذه الدورة عن مدى شكرهم وتقديرهم الى إدارة النادي الأهلي ومركز مصادر التنمية الشبابية على هذه الدورة . من الجدير بالذكر أن الدورة تأتي ضمن مشروع الشراكة مع الشباب والذي ينفذ بالتعاون مع مؤسسة IREX وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID دورة ( Practical Media Skills) والتي بدأت اليوم السبت الموافق 12\11 واستمرت لمدة خمس ايام متواصلة في مقر نادي قلقيلية الأهلي للفئة العمرية (18-29) عام لكلا الجنسين