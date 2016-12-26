الفتياني يسلم مكرمة الرئيس لابناء الطوائف المسيحية المحتفلة بعيد الميلاد المجيد

اريحا/PNN – سلم ماجد الفتياني محافظ اريحا والأغوار سلال عيد الميلاد المجيد مكرمة السيد الرئيس محمود عباس ابو مازن لراعي طائفة اللاتيين الاب ماريو حدتشيتي في دير اللاتيين وسط مدينة اريحا بحضور اللواء رائدة الفارس مسؤول ملف المساعدات في ديوان الرئاسة ويسرى السويطي مدير عام الشؤون الادارية في محافظة اريحا والأغوار

المحافظ الفتياني قال ان هذه المكرمة الرئاسية تعكس حرص فخامة الرئيس محمود عباس على مشاركة ابنائه في الاعياد والمناسبات الدينية وتعبر عن تعاضد شعبنا الفلسطيني بمسيحيه ومسلميه مضيفا ان فلسطين هي نموذج للتعايش والتسامح وشعبنا الفلسطيني بمسلميه مسيحيه يجمعهم هدفهم بالانعتاق من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشريف

الاب ماريو حدشيتي عبر عن شكره لفخامة الرئيس محمود عباس على هذه اللفتة الكريمة والتي تعكس اهتمام وحرص الرئيس ابو مازن على تلبية حاجات ابنائه ومشاركتهم في الاعياد والمناسبات وقال نحن ندعو ونصلي من اجل ان يحل السلام على ارض السلام وان ينال الشعب الفلسطيني حقوقه بالحرية والاستقلال