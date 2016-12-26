متطرفون يدعون لاستباحة الأقصى وإدخال “الشمعدان”

القدس/PNN – أعلنت منظمات يهودية تعمل على خدمة أسطورة “الهيكل المزعوم”، نيتها تنظيم اقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى المبارك، ومحاولة إدخال “الشمعدان” التلمودي، لتنظيم احتفالات خاصة، تزامنا مع بدء عيد “الحانوكاة” العبري، الذي بدأ أمس، ويستمر لمدة أسبوع.

ويشرف على هذا البرنامج أعضاء من الكنيست الإسرائيلية، وفي مقدمتهم الحاخام المتطرف “يهودا غليك”، وميكي زوهر، وشولي موعلم، والبروفيسور أريه ألدد، والحاخامين يسرائيل أريئيل، وشيمعون ألبيوم.

ولفتت مصادر إعلامية عبرية إلى أن هذه الجماعات المتطرفة شرعت منذ أيام بحشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين؛ للمشاركة باقتحامات للمسجد الأقصى حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأشارت اعلانات هذه المنظمات الى أن شرطة الاحتلال قدمت ضمانات عديدة للمستوطنين، تكفل لهم اقتحاماتهم للأقصى بحرية كبيرة، وذلك من خلال منع الفلسطينيين من دخوله.

وفي السياق، بدأ معهد “الهيكل الثالث” بنشر فيديوهات وعروض تحفز اليهود على اقتحام الأقصى، بحجة تأدية الطقوس التلمودية داخله، وإعماره باليهود، كما بدأ السباق بين الحاخامات السياسيين على اقتحامه، وقدّمت هذه المنظمات حوافز للمستوطنين، تُشجعهم على الاقتحام، منها: توفير المأكولات، والمشروبات، وتأمين مرشدين من قادة جماعات الهيكل.