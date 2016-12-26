تشيلسي يواصل انتصاراته المتتالية أمام بورنموث

تشيلي/PNN-حقق فريق تشيلسي فوز هام على ضيفه بورنموث بثلاثة أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدح لحساب الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

البلوز بدأو بالضغط منذ بداية الدقائق الأولى من زمن المباراة وتمكن الجناح الإسباني الذي لعب في مركز المهاجم في هذا اللقاء بيدرو رودريجيز من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 24 بتسديدة جميلة من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني استطاع النجم البلجيكي إيدين هازارد أن يحصل على ركلة جزاء لينفذخخ بنفسه بنجاح ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 49.

ليأتي الدور على بيدرو مرة آخرى ويسجل الهدف الثالث بعدما سدد كرة قوية اصطدمت في أحد مدافعي الفريق الضيف لتتغير اتجاها وتسكن الشباك.

بهذه النتيجة يرفع فريق المدرب أنطونيو كونتي رصيده من النقاط 47 نقطة ليظل في صدارة جدول الترتيب في حين تجمد رصيد بورنموث عند 21 نقطة في المركز الثالث عشر.