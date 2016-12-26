تحديثات هامة هول المنخفض الجوي المنتظر

بيت لحم/PNN – يرصد القمر الصناعي تشكل غيوم كثيفة مُصاحبة للمنخفض الجوي الجديد، والذي يتطور الآن غرب جزيرة قبرص.

من المتوقع خلال الساعات القادمة أن يبدأ تأثيره على سواحل الشمال، ومع عبور الجبهة الباردة تدريجياً، ينتشر الهطول لبقية المناطق فجراً وصباحاً بإذن الله، مصحوب بعواصف رعدية وبَرَد.

ساعات صباح الغد وقت الخروج الى الدوام : ماطر بارد، عاصف.

يستمر تأثير المنخفض الجوي بقية ساعات النهار وحتى الليل.

#تحذيرات :

1 – تشكل السيول في المناطق المنخفضة.

2 – شدة سرعة الرياح والهبات المرافقة لها.

3- تدني مستوى الرؤية.

4 – خطر الانزلاق على الطرقات

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