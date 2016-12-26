نجمة الإعلانات “نينا شرقاوي” تتألق في موسم الشتاء وتتطلع إلى النجومية

الناصرة/PNN – منال صالح:تألَّقت نجمة الإعلانات الشابة نينا شرقاوي, في عروض موسم الشتاء الحالي, وكشفت أن العمل في الإعلانات التي أبدعت فيها, أضافت إليها المزيد من التألق وحب المهنة, مشيرة إلى أنها مهنة يجب ان تتمتع بأناقة كاملة في حياتها اليومية, وثقافة تؤهلها إلى اختيار ما يناسبها ويتناسب مع أذوق الجماهير من عشاق الموضة, فضلًا عن الإلمام الواسع بالثقافات والحضارات العريقة, واختيارات الفتيات والنساء.

وأوضحت أن اختيارها للمهنة لم يكن محض صدفة, أو لجمالها, مبينة أن الأسلوب والأداء واقناع عشاق الموضة مهم جدًا في عملها, لاسيما البروز بالشكل اللائق أثناء التصوير له دور مميز في جلب الفتيات والنساء إلى الصنف التي يتم عرضه.

وأكَّدت على أنَّها تطمح إلى عرض ماركات كبرى الشركات العالمية في أهم العواصم العالمية, كباريس ولندن وميلانو, والماركات العالمية, مثل “كليفن كلاين” و”غوتشي” و”شانيل” و”برادا” و”دولتشي أند غابانا” وغيرهم.

وشدَّدت على أنَّ رفضها للمشاركة في المهرجانات الكبرى يعود إلى أنها بحاجة أكثر إلى التدريب, من أجل الوقوف أمام نجوم العالم, مشيرة إلى أنها لم تتعدى سن التاسعة عشر, فضلًا عن أنها تدرس كل خطواتها بدقة قبل الإقدام على أي عمل جديد.