مانشستر يونايتد يهزم سندرلاند بثنائية

مدريد/PNN-حقق فريق مانشستر يونايتد فوزاً كبيراً على ضيفه سندرلاند بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد.

الهدف الأول في اللقاء جاء في الدقيقة 39 عبر دالي بيلند الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ، وفي الدقيقة 83 مرر بول بوجبا كرة بينية إلى زلاتان إبراهيموفيتش ليحولها الأخير في الشباك .

بعدها بثلاث دقائق تلقى هنريك مختاريان كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليسددها بكعب القدم في مرمى الضيوف ، بينما جاء هدف سندرلاند الوحيد عن طريق فابيو بوريني من تسديدة قوية من خارج المنطقة.

بهذه الفوز يرفع اليونايتد رصيده من النقاط إلى 33 نقطة ليصعد إلى المركز الخامس في حين جاء سندرلاند في المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة.