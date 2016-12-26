مصطفى البرغوثي: الاحتلال يمارس سياسة العقاب الجماعي ضد منطقة بني زيد الغربية

رام الله/PNN – قال الدكتور مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية، أن الاحتلال الاسرائيلي يمارس سياسة العقاب الجماعي ضد قرى بني زيد الغربية والقرى المجاورة والتي تضم قرية دير غسانة وبيت ريما والنبي صالح وقراوة وكفر عين.

واضاف البرغوثي، ان قوات الاحتلال اغلقت مساء اليوم الاثنين البوابة الحديدية المؤدية لقرية النبي صالح ومنطقة بني زيد في استمرار لسياسة العقاب الجماعي التي تمارس ضد أهالي المنطقة.

وأشار البرغوثي، إلى أن الاحتلال يواصل التشديد من إجراءاته العسكرية في المناطق المذكورة، وينصب حواجز طيارة على مداخلها الالتفافية.

وتأتي هذه الإجراءات بعد سلسلة من الاقتحامات لجيش الاحتلال لقرى بني زيد الغربية خلال الأيام الماضية، كان آخرها اقتحام قرية بيت ريما، ما أدى لاستشهاد الفتى أحمد الريماوي (17 عاما) خلال مواجهات اندلعت في البلدة .