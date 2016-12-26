الضابطة الجمركية تضبط 2500 لتر سولار في رام الله

رام الله/PNN – ضبطت طواقم الضابطة الجمركية اليوم ، 2500 لتر سولار مجهولة المصدر وبدون أوراق رسمية داخل نقطة بيع غير قانونية في قرية نعلين غرب رام الله .

واشار بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام انه وبناء على معلومات استخبارية تم ضبط الكمية المذكورة ، وبحضور هيئة البترول في المحافظة وبعد عمل الإجراءات اللازمة تبين أن الكمية مجهولة المصدر ونقطة البيع غير قانونية لعدم حصولها على التراخيص اللازمة للعمل والبيع من جهات الاختصاص ، حيث تم اخذ عينات من السولار والتحفظ على الكمية والمعدات الخاصة بنقطة البيع لحين استكمال الإجراءات القانونية .

وأضاف البيان أن هذه البضائع غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية وفقا لقانون حماية المستهلك وهيئة البترول ولا تحمل اوراق رسمية قانونية ويتم تداولها بشكل غير قانوني ومهرب .

وتهيب الضابطة الجمركية بالإخوة المواطنين والمستهلكين بضرورة عدم التعامل والتعاطي مع مثل هذه البضائع ومروجيها لما تشكله من خطر على معداتهم وآلاتهم وضرر بالاقتصاد الوطني .