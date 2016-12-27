حالة الطقس: أمطار غزيرة وعواصف رعدية على مختلف المناطق

وغدا الأربعاء:

يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وبعد غد الخميس:

تنبأت الدائرة بأن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم الجمعة المقبل:

يكون الجو غائماً جزئياً وباردا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين خاصة اليوم من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الافقية، وخطر تشكل الصقيع صباح الخميس.