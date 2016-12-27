اسعار العملات: الدولار: 3.81/ اليورو:4.98/ الدينار:5.39/ الجنيه:0.20 1 يوم مضت أقتصاد 252 زيارة إقـــرا أيـضـا ... ارتفاع على المؤشر الرئيسي لبورصة فلسطين 5 ساعات مضت “الإحصاء” و”النقد” يعلنان النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي لفلسطين 6 ساعات مضت بيت لحم/PNN- جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على النحو التالي: صرف الدولار الأمريكي مقابل: 3.81 شيقل. صرف اليورو الأوروبي مقابل: 3.98 شيقل. صرف الدينار الاردني مقابل: 5.39 شيقل. صرف الجنية المصري مقابل: 0.20 شيقل. 2016-12-27 Mariam Dannoun شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest