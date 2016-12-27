زيدان يحدد أولى صفقات ريال مدريد الصيفية

مدريد/PNN- تحدثت الكثير من التقارير عن رغبة ريال مدريد بالتعاقد مع لاعب سوبر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم الباب أمام النادي الملكي للتعاقد مع اللاعبين وتخفيف العقوبة عن النادي الملكي.

صحيفة “آس” الإسبانية أكدت في نسختها الإلكترونية مساء اليوم الإثنين، أن المدير الفني للفريق الملكي زين الدين زيدان قرر أن يكون المدافع الإسباني الشاب خيسوس فاييخو هو أول تعاقدات الريال الصيف المقبل.

ويلعب خيسوس فاييخو معارًا من ريال مدريد في نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني، حيث يقدم اللاعب الشاب مستويات مميزة مع ناديه الألماني في الموسم الحالي.

وقالت الصحيفة إن زيدان أرسل مبعوثًا لمراقبة اللاعب في مبارتين على التوالي مؤخرًا للتأكد من أنه سيكون على قدر المسؤولية في دفاع ريال مدريد الموسم المقبل.

ومن المرجح أن يأخذ فاييخو مكان المدافع البرتغالي الحالي في الفريق بيبي، والذي ينتهي عقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.

وعلى الرغم من صغر سن اللاعب (19 عاما) إلا أنه أصبح وزيرًا للدفاع في دفاعات نادي إينتراخت فرانكفورت هذا الموسم وشارك في 91% من الدقائق المتاحة هذا الموسم.

ريال مدريد كان قد تعاقد مع اللاعب من ريال سرقسطة في عام 2015 بقيمة 6 ملايين يورو، ويمتد عقد اللاعب مع الفريق الملكي حتى عام 2021.