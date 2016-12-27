مخيتريان يشرح كيف سجل هدفه “الخيالي” في شباك سندرلاند

لندن/PNN- أعرب الأرميني هنريك مخيتريان، لاعب مانشستر يونايتد، عن سعادته لمشاركته في فوز فريقه، على سندرلاند (3ـ1)، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي.

ونجح مخيتريان، في تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة (86)، بكعب القدم، وهو أحد أجمل أهداف البطولة حتى الآن، على الرغم من وجود شكوك في صحته، بداعي التسلل.

وقال مخيتريان، في تصريحاته لقناة النادي الرسمية: “هذا الهدف هو أفضل هدف سجلته في مسيرتي. لقد كنت متحمسًا جدًا. أول شيء نظرت له كان مساعد الحكم، وحين رأيته لا يشير لوجود أي تسلل، بدأت في الاحتفال”.

وتابع: “توقعت أن تأتي الكرة أمامي. ثم أدركت أنني سأكون أمامها، وحين أصبحت الكرة بجانبي، كان الحل الوحيد لها، هو التسديد بالكعب الخلفي، وقمت بذلك، ونجحت بالفعل”.

وأضاف: “لا أعاني من أي شيء مقلق منذ الإصابة الماضية، لذلك أنا سعيد بالعودة، وسعيد لمساعدة فريقي على الفوز”.

واختتم لاعب بوروسيا دورتموند الألماني السابق، حديثه: “سأحاول تقديم الأفضل في اللقاء المقبل. سيكون هامًا جدًا؛ لأننا سنكون في وضع جيد، وعلينا مواصلة الأداء بهذه الطريقة”.

وبهذا الفوز، يرتفع رصيد الشياطين الحمر، للنقطة 33 في المركز السادس، بجدول ترتيب البريمييرليج، وبفارق 13 نقطة عن المتصدر تشيلسي.