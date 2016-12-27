محطات كريستيانو رونالدو التي أوصلته للقمة في 2016

لشبونة/PNN- رغم أن المستوى الفني والبدني للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في 2016 لا يقارن بمستواه في أعوام سابقة كثيرة إلا أنه يعتبر العام الأنجح في مسيرة مهاجم ريال مدريد، فماذا فعل رونالدو في العام الذي شارف على نهايته.

يناير/ كانون الثاني

بعد عودة الليجا الإسبانية من العطلة استطاع رونالدو في نهاية هذا الشهر أن يسجل واحدا من أمتع أهدافه في فوز ريال مدريد على إسبانيول 6- صفر، حينما راوغ اثنين من مدافعي إسبانيول بـ”الكعب” ثم سدد قذيفة على يمين حارس المرمى محرزا الهدف الرابع لفريقه.

فبراير / شباط

احتفل رونالدو في 5 فبراير/ شباط 2016 بعيد ميلاده الحادي والثلاثين ومن المصادفة أن نجما آخر ولد في نفس اليوم هو نيمار نجم برشلونة، الذي بلغ عامه الـ 24، والملاحظ أن التدريبات الشاقة التي يقوم بها رونالدو جعلته يحافظ على لياقته رغم تقدم سنه.

أبريل/ نيسان

جاء كريستيانو إلى ألمانيا مع ريال مدريد لمواجهة فولفسبورج في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وقد أعطى لاعبو فولفسبورج لرونالدو ورفاقه حماما باردا وفازوا عليهم بنتيجة 2- صفر، لكن النجم البرتغالي صعد مع فريقه لنصف النهائي بالفوز في مباراة العودة بنتيجة 3- صفر.

مايو/ آيار

صعد ريال مدريد إلى نهائي دوري الأبطال على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي ليلتقي في مع جاره وغريمه أتليتيكو مدريد، ليفوز رونالدو باللقب الثالث في دوري الأبطال، وتوج رونالدو هدافا للمسابقة هذا الموسم برصيد 16 هدفا، كما حافظ على لقبه كهداف تاريخي للبطولة الأوروبية الأقوى برصيد 95 هدفا في 132 مباراة.

يونيو/ حزيران

منتشيا بلقب دوري الأبطال بدأ رونالدو كقائد لمنتخب البرتغال مبارياته في كأس الأمم الأوروبية بفرنسا “يورو 2016″، لم يكن فريقه مرشحا للبطولة، لكنه قبل السفر إلى فرنسا تعهد لرئيس البرتغال بالعودة بالكأس.

يوليو/ تموز

بشق الأنفس استطاع منتخب البرتغال الوصول إلى نصف نهائئ يورو 2016، والتقى مع مفاجأة البطولة فريق ويلز، وعبره إلى المباراة النهائية ليلتقي مع المرشح الأول للفوز بالبطول، منتخب فرنسا، صاحب الأرض والجمهور، وبعد مرور 25 دقيقة من زمن المباراة النهائية اضطر رونالدو إلى مغادرة الملعب والدموع في عينيه بسبب تعرضه للإصابة، وفي الوقت الإضافي للمباراة استطاع إيدر أن يسجل هدف البرتغال والمباراة الوحيد لتفوز البرتغال بالكأس.

أغسطس/ آب

غاب رونالدو عن مباراة كأس السوبر الأوروبي في التاسع من أغسطس/ آب، ورغم ذلك فاز الريال بالمباراة على حساب مواطنه إشبيلية 3/2، وفي غياب رونالدو وجاريث بيل نجح داني كارفاخال في خطف اللقب في الوقت الإضافي.

أكتوبر/ تشرين الأول

بات رونالدو رسميا الهداف التاريخي لريال مدريد، وتخطى رقم النجم راؤول بعدما رفع رصيده إلى 324 هدفا في مباراة الملكي على أرضه أمام ليفانتي في الدوري الإسباني لكرة القدم. وكان راؤول قد سجل 323 هدفا مع الفريق على مدار 16 عاما، أما رونالدو فيلعب للريال منذ سبعة أعوام حيث انضم إليه عام 2009.

نوفمبر/ تشرين الثاني

بعد تكهنات إعلامية وشائعات عن مصيره مع الريال وقع رونالدو عقده الجديد مع الفريق الملكي ليبقى فيه حتى 2021، وقال النجم البرتغالي متفائلاً “هذا لن يكون آخر عقودي.”

ديسمبر/ كانون الثاني

رونالدو يحصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2016 بحسب التصويت الذي أجرته مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية. وهي المرة الرابعة في مسيرته الاحترافية بعد أعوام 2008 و2013 و2014.

وفي 18 ديسمبر ختم رونالدو عامه الرائع بالفوز بكأس العالم للأندية عندما تغلب ريال مدريد بصعوبة في المباراة النهائية 4-2 على كاشيما الياباني بعد التمديد لوقت إضافي.