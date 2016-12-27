يوفنتوس يحلم بصفقة كتالونية على طريقة بيرلو

برشلونة/PNN- يحلم نادي يوفنتوس بإبرام صفقة من العيار الثقيل بضم أندريس إنييستا، قائد برشلونة، على طريقة أندريا بيرلو، نجم البيانكونيري السابق.

وينتهي عقد إنييستا، 32 عاما، مع برشلونة صيف عام 2018، فيما لايزال مستقبل نجم خط الوسط غامضا مع الفريق الكتالوني في ظل عدم الحديث عن إمكانية تجديد العقد حتى الآن.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، فيما نقلته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم، الإثنين، أن جوزيبي ماروتا، المدير الرياضي للسيدة العجوز، يريد ضم إنييستا الصيف المقبل، لتكرار ما فعله عندما استقطب بيرلو.

وانتقل بيرلو من إيه سي ميلان إلى يوفنتوس صيف عام 2011، رغم سنه الكبير (32 عاما وقتها)، وقدم اللاعب بعدها مستويات مميزة مع البيانكونيري.

وأضاف الموقع أن يوفنتوس يحاول استغلال علاقة داني ألفيس، لاعب برشلونة السابق والفريق الإيطالي حاليا، بإنييستا، لإقناع الرسام الإسباني بإتمام الصفقة.