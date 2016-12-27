رنا شعبان

نعرض عليك مجموعة من الأعشاب التي تقوي مناعة الجسم بشكل طبيعي دون الحاجة للجوء لأقراص المكملات الغذائية، حيث تستخدم الأعشاب في علاج الكثير من الأمراض و تخفيف الأعراض و الوقاية من الإصابة بهم، و قد أكدت فاعليتها على مر السنين و مازال العديد يستخدمونها في هذه الأمور و قد تم إدخالها كذلك في عدة مستحضرات كيميائية.

1. الثوم

– يتم استخدام الثوم في الوقاية من الإصابة بالأنفلونزا و الأمراض الخاصة بالمسالك التنفسية العليا كما إن له فاعلية ضد الجراثيم و الفيروسات و الفطريات و الطفيليات و قد أكدت عدة تجارب أن الثوم يكافح الجراثيم الدقيقة بشكل فعال أكثر من المواد الأخرى كما إنه يساهم في تقوية مناعة الجسم حسب ما أكدت إحدى الدراسات البحثية أن نسبة الإصابة بالأمراض لدى من يتناولون الثوم أقل من الآخرين بمقدار أربعة و ستين بالمائة.

2. الزنجبيل

– الزنجبيل معروف بقدرته على طرد العديد من الأمراض التي تصيب الجسم و يتميز بإمكانية إدخاله إلى الأطعمة المختلفة أو تناول منقوعه الساخن حتى يقوي جهاز المناعة.

3. العرقسوس

– أكد عدة علماء أن جذور العرق سوس تحتوي على مواد تساهم في الشفاء من عدة أمراض و مادته تتميز يكونه أكثر حلاوة من السكر العادي و يمكن أن تمضغ أو تؤكل أو تعصر و هي تقي من الإصابة بالقرحة و تساهم في شفاء الشخص منها و تطهر القولون و تخفف من القرحة و عسر الهضم و تنقص مستويات الكوليسترول و تقوي مناعة الجسم.

4. البابونج

– البابونج يمكن أن يتم شرب منقوعة الساخن لتهدئة الجهاز الهضمي كما يمكن دهن الجلد به فيقوم بتهدئته و لذلك يتم إدخاله في صناعات الصابون و غسول الشعر و عدة مستحضرات أخرى تشفي الجروح و تمنح الجلد التغذية.

5. الميرمية

– الميرمية كان يتم استخدامها فيما مضى من أجل تقوية الذاكرة و تنقية الفكر و زيادة الحكمة و هي تحتوي على كميات وفيرة من الكالسيوم و الزيوت الطيارة و تهدئ و تلطف الجسم و تقضي على الشعور بالاكتئاب كما إنها تعتبر مضادا حيويا طبيعيا يكافح الفيروسات و البكتيريا التي تصيب الجسم و قد أقرت دراسة ألمانية بأنها تساهم في خفض مستويات السكر في الدم عن طريق شرب منقوعها المغلي كما إنها مفيدة للجهاز التنفسي و تطهر الفم و الحلق.