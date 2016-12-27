6. المقدونس

– المقدونس يحتوي على كميات عالية من البوتاسيوم و لذلك فهو يقوي الجهاز المناعي بالجسم و يكافح مرض فقر الدم و لذلك ينصح بإضافته إلى سلاطة الخضروات فهو يخلص الجسم من السموم المتراكمة فيه أيضا.