ليبرمان يصف مؤتمر باريس بمحاكمة درايفوس

بيت لحم/PNN- قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، في تعقيب لوزير الامن الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، على مؤتمر باريس، انه شن امس، هجوما على المؤتمر واعتبر ما تعد له باريس هو “محاكمة درايفوس بطبعة عصرية، مع فارق واحد – ان هذه المرة يجلس على كرسي الاتهام بدل يهودي واحد، كل شعب اسرائيل وكل دولة اسرائيل”.

وتطرق ليبرمان الى توقيت المؤتمر، عشية الانتخابات الفرنسية التي ستجري في نيسان، وقال: “من الواضح ان الحكومة الفرنسية متجهة نحو الانتخابات. هذا التوقيت ليس مؤتمر سلام وانما محكمة ضد اسرائيل. مؤتمر لا هم له الا المس بأمن دولة اسرائيل واسمها الجيد”.

ودعا ليبرمان يهود فرنسا للهجرة الى اسرائيل، وقال: “هذه ليست دولتكم، هذه ليست ارضكم. اتركوا فرنسا وتعالوا الى دولة اسرائيل. هذا هو الرد الوحيد الذي يمكن تقديمه مقابل هذه المؤامرة”. واضاف: “هذا ليس مؤتمرا، انه مؤامرة. مع كل المصاعب، اذا كنتم تريدون البقاء يهود والحفاظ على اولادكم واحفادكم كيهود، اتركوا فرنسا وهاجروا الى اسرائيل”.

اسرائيل تتخوف من نتائج مؤتمر باريس

لكن “يديعوت احرونوت” قالت انه يسود التخوف الكبير في اسرائيل من قيام فرنسا وادارة اوباما بالإعداد لعملية اختطاف سياسي جديدة، خلال مؤتمر باريس، بعد قرار مجلس الامن ضد المستوطنات. وسيشارك في المؤتمر الفرنسي ممثلين عن حوالي 70 دولة على مستوى الرؤساء ووزراء الخارجية والبعثات الدبلوماسية.

وقالت مصادر سياسية انه يستدل من تقارير وصلت الى اسرائيل بأن المسودة التي ستطرح للمصادقة عليها في المؤتمر تحدد معايير للعودة الى المفاوضات حول الاتفاق الدائم، مع خطوط اساسية للدولة الفلسطينية العتيدة: ويشمل ذلك العودة الى حدود 67، وان تكون القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين. ومن المتوقع قيام وزير الخارجية الامريكي جون كيري بعرض موقف ادارة اوباما بشأن الاتفاق الدائم. وتخشى اسرائيل ان يتم طرح جوهر خطاب كيري او قرارات مؤتمر باريس كمشروع قرار للتصويت عليه في مجلس الأمن.