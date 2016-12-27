الاحتلال صادق خلال ثلاث سنوات على 35 طلبا فلسطينيا للبناء في المناطق C، فقط، مقابل اكثر من 2000 أمر هدم

بيت لحم/PNN- قالت صحيفة “هآرتس” العبرية انه من بين 1253 طلب ترخيص قدمها فلسطينيون للبناء في المنطقة (C) في الضفة الغربية، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تمت المصادقة على 35 طلبا فقط من قبل الادارة المدنية الاسرائيلية، حسب ما يتضح من بيانات لها وصلت الى “هآرتس”. ويستدل من البيانات ان عدد المباني الفلسطينية التي هدمتها اسرائيل خلال الفترة ذاتها في هذه المناطق يضاعف عدد التراخيص بـ18 مرة.

وحسب معطيات الادارة المدنية التي عرضتها بناء على طلب جمعية “بمكوم”، صودق في 2014 على 9 طلبات للبناء، وفي 2015 على 7 طلبات، وهذه السنة، حتى شهر حزيران الماضي، على 37 طلبا. وفي المقابل تم خلال السنوات الثلاث اصدار اكثر من 2000 أمر هدم لبيوت فلسطينية في المنطقة (C)، تم تنفيذ 983 منها.

ولا تملك الادارة المدنية الاسرائيلية معلومات حول عدد تراخيص البناء التي حصل عليها المستوطنون خلال هذه الفترة، لأن الادارة ليست المسؤول عن اصدار هذه التراخيص في المستوطنات، مع ذلك يستدل من المعلومات التي وصلت من الادارة ان ظاهرة التطبيق الجزئي لأوامر الهدم تسري في المستوطنات كما في الجانب الفلسطيني.

وحسب معطيات الادارة المدنية الاسرائيلية، تم في 2014 اصدار 865 امر هدم لبيوت في المستوطنات- 349 في 2014، و378 في 2015، و138 في العام الحالي. لكنه تم تنفيذ 438 منها فقط.

وقال المخطط الون كوهين ليفشيتس، من جمعية “بمكوم” ان “هدم البيوت يمكنه التأثير على عشرات الاف البشر. الـ2000 امر هدم يمكن ان تصيب 3000 منزل، وفي كل منزل يمكن ان يعيش بين اربعة و15 نفرا”.

وقال ليفشيتس ان المعطيات بشأن التراخيص لا تشمل المباني الزراعية التي يعتبر الحصول على تراخيص لها مسألة بيروقراطية مختلفة.