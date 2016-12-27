وزارة التربية وإبداع المعلم يعقدان اللقاء المركزي لمشروع نحو بيئة دامجة

جنين/PNN- عقدت وزارة التربية والتعليم العالي في مدرسة بنات جنين الثانوية – مديرية التربية والتعليم/ جنين اللقاء المركزي للمبادرات الطلابية ضمن مشروع نحو بيئة دامجة بالشراكة مع مركز إبداع المعلم، وقد شارك في اللقاء (7) مدارس موزعة على مديريات نابلس، طولكرم، حنين، قباطية، طوباس، وهي المدارس التي تميزت من باقي المدارس في هذه المديريات.

وبدأت الوزارة وإبداع المعلم بتنفيذ المشروع بداية الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي 2016م، والذي يهدف إلى دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام والإعاقة الذهنية منها بشكل خاص في المدرسة والمجتمع المحلي ومعالجة قضايا عديدة تخص هذه الفئة، إضافة إلى تغيير النظرة المجتمعية السلبية تجاه هذه الفئة، ويستمر العمل في المبادرات الطلابية خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2017م.

وتنوعت المبادرات الطلابية التي تناولها الطلبة بالدراسة منها ما تناول موضوع دمج الاكفال ذوي الاعاقة الذهنية في المدارس الاساسية ومنها ما اتجه نحو تعزيز التوعية تجاه التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية، تغيير النظرة السلبية في المدرسة والمجتمع المحلي تجاه الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، دراسات قضايا محددة في المجتمع المحلي، دمج الطلبة من ذوي الإعاقات الذهنية في المدرسة، الإفادة من غرف المصادر التي انشأها مركز إبداع المعلم في المدارس الأساسية في المناطق الجغرافية المستهدفة وغيرها.

وقد أظهر الطلبة مهارات عديدة في أثناء العروض الطلابية أمام لجنة الحكم والحضور، وقدرتهم على الحوار والنقاش والدفاع عن وجهات النظر التي تبنوها بأسلوب يكشف مدى فهم الطلبة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية في مجتمعاتهم المحلية. وتعتمد المبادرة الطلابية على تحليل البيئة المحلية وتحديد المشكلات التي تعاني منها فئة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واختيار المشكلة موضوع المبادرة، وربطها بالسياسات الوطنية والقوانين الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ووضع البدائل/ الحلول واختيار البديل الأنسب، وبناء خطة عمل واضحة الإجراءات والأنشطة التي تدعم الحل المقترح من قبل الطلبة.

وقد تميزت المبادرات الطلابية للمدارس في جوانب عديدة وتم توزيعها على شكل نقاط قوة، حيث تميزت مدرسة ذكور البيروني الثانوية في العرض الالكتروني من مديرية طوباس، وتميزت بنات قباطية الثانوية بواقعية المشروع بينما تميزت مدرسة ذكور سريس بمهارات التعلم والتأمل من محافظة قباطية، اما بنات يعبد الاساسية الثالثة تميزت بأفضل خطة عمل وتميزت مدرسة بنات جلبون الثانوية بأفضل ملف توثيق من مديرية جنين، بينما تميزت مدرسة حمزة بن عبد المطلب بالقدرات الابداعية من مديرية نابلس، وتميزت مدرسة كفر جمال الثانوية بالمهارات والقيم الطلابية من مديرية طولكريم.

وشارك في تحكيم المبادرات الطلابية كل من جمال سالم وشفا شيخة من وزارة التربية، وروان الخياط من مركز إبداع المعلم، وايمن ترقمان من برنامج التأهيل المجتمعي.