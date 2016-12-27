“العمل الزراعي” يوزع شبكات ري على المزارعين

رام الله/PNN- انتهى اتحاد لجان العمل الزراعي الاسبوع الماضي، من توزيع شبكات ري ضمن مشروع الدفاع عن المزارعين والصيادين الممول من المساعدات الشعبية النرويجية.

وكان قد وزع الاتحاد شبكات ري مع مستلزماتها على مزارعين في قرى باقة الشرقية ودير الغصون في محافظة طولكرم على 24 مزارع ومزارعة بواقع دونم لكل مزارع ليكن مجموع الدونمات التي تمت زراعتها 24 دونم، وجلها في مناطق محاذية لجدار الفصل العنصري المقام على أراضي القريتين.

ويسعى الاتحاد من خلال هذه المشاريع، الى دعم صمود المزارعين في أراضيهم في مواجهة لسياسات الاحتلال المتمثلة بمصادرة الأراضي وطرد المزارعين منها بالأخص تلك المصنفة “ج” حسب اتفاقية أوسلو وفي الأراضي المحاذية للمستوطنات والجدار.