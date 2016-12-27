الأوقاف تعلن عن اسماء شركات الحج والعمرة المؤهلة للعمل هذا الموسم

رام الله/PNN- اعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية اليوم الثلاثاء عن اسماء شركات الحج والعمرة المرخصة والمؤهلة للعمل في مجال الحج والعمرة لموسم 1438هـ – 2016-2017م في المحافظات الشمالية والجنوبية .

واكد وزير الاوقاف الشيخ يوسف ادعيس ان الوزارة تعتبر شركات الحج والعمرة شريكا لها في خدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام من خلال توفير كافة سبل الراحة والأمان لهم في كافة المحطات التي يمرون بها خاصة فيما يتعلق بمراحل تنقله ومسكنه.

مبينا ان الشروط التي وضعت لتاهيل شركات الحج والعمرة جاءت بعد عقد الوزارة ورشة عمل لهم من اجل مناقشة وبحث الشروط والروئ المستقبلية لتنظيم موسم الحج والعمرة.

كما دعا ادعيس كافة المواطنين الراغبين باداء العمرة الى عدم التعامل الا مع الشركات المرخصة والمؤهلة وذلك حفاظا على حقوقهم ومنعا للاستغلال من السماسرة واصحاب الشركات الوهمية .

بدوره اثنى الوكيل المساعد للحج والعمرة حسام ابو الرب الوكيل المساعد للحج والعمرة على التعاون الذي يبذل من قبل شركات الحج والعمرة والى اهمية التواصل والمتابعة ما بين الأوقاف والشركات المؤهلة والمرخصة للعمل في هذا المجال .

وأكد أبو الرب أن الوزارة وضعت الضوابط واللوائح التنظيمية للعمل في موسم العمرة من خلال تعليمات التأهيل لشركات الحج والعمرة لموسم 1438ه/2017م وأن إجراءات الوزارة بهذا الخصوص تحكمها مصلحة المواطن وحماية عمل الشركات الفلسطينية بما يضمن موسم عمرة يعود بالراحة على المواطن وتقديم الخدمة الأفضل له وحماية الشركات المرخصة والمؤهلة من السماسرة والمنتفعين.

وأوضح ابو الرب أن الإدارة العامة للحج والعمرة بالوزارة تفتح أبوابها أمام كافة الأخوة المواطنين والمعتمرين لتقديم أي إقتراح أو شكوى، مؤكداً على شركات الحج والعمرة القيام بواجباتها ومسؤولياتها إتجاه معتمريها وان الوزارة لن تتوانى عن معاقبة اي شركة لا تلتزم بالقوانين المعمول بها .

واشار أن وزارة الأوقاف تعمل دوماً بالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية المنظمة والمشرفة على موسمي العمرة والحج وعلى رأسها وزارة الحج السعودية، وسفارات وقنصليات المملكة العربية السعودية، في كل من عمان والقاهرة، مشيداً بالتعاون المثمر والبناء الذي يربط وزارة الأوقاف مع تلك الجهات .

بدوره شدد سليم الاشقر مدير عام الحج بالوزارة انه سيتم المتابعة والإشراف على سير عمل الشركات اول باول من أجل ضمان تنفيذ الشروط التي سضعتها الوزارة محذرا من الوقوع في المخالفات حرصا على حقوق المواطنين وراحة المعتمرين وسمعة الوزارة.