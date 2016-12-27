المحافظ رمضان يكرم الفنانيين التشكييلين المشاركين في معرض مرج بن عامر الأول للفنون الجملية

جنين/PNN- كرم محافظ محافظة جنين اللواء إبراهيم رمضان ، الفنانين التشكيلين الذي شاركوا برسوماتهم في معرض مرج بن عامر الأول للفنون الجميلة وهم : عروبة محمد عبد الجبار عمير ، ومحمد مصلح محمد نصار ، ومحمد أحمد مسعود ربايعة .

وجرى التكريم في مكتب المحافظ بحضور عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي مهند قلاقوة .

وأكد المحافظ رمضان في كلمته احتضان الفنانين التشكيليين لإبراز إبداعاتهم وتذليل العقبات أمامهم لإظهار مواهبهم وتنميتها ، مشيرا إلى أن الفن التشكيلي يعكس موروثا حضاريا لمسيرة الشعب الفلسطيني ومراحل نضاله على مر السنين . من جانبه شكر عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي مهند قلالوة المحافظة ووزارة الثقافة على رعاية النشاطات الثقافية ودعم الفنان الفلسطيني لإبراز إبداعه الوطني .