توقع فتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو

بيت لحم/PNN- قالت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية، اليوم الثلاثاء، انه بعد اشهر طويلة من الفحص الذي لا يعرف عنه الا القليل، من المتوقع ان تنتقل الشرطة الاسرائيلية خلال الأيام القريبة الى التحقيق الجنائي الكامل في قضية تتعلق برئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، حسب ما نشرته القناة الثانية، مساء امس. وجاء في التقرير انه وصلت الى المحققين مؤخرا مواد جديدة تتعلق بالفحص. ويشمل الفحص الذي يجري بأمر من المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، فحص شبهات تتعلق بتلقي رشوة وغرض ما بالخداع في ظروف خطيرة.

وحسب القناة الثانية، طلبت الشرطة من المستشار الانتقال الى التحقيق الجنائي الكامل والعلني، ومن المتوقع ان يصادق مندلبليت على ذلك خلال الأيام القريبة، وفي اكثر حد، في الاسبوع القادم.