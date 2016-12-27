اسرائيل تسعى لفرض جدول اجازاتها على مدارس القدس الشرقية

بيت لحم/PNN- قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الثلاثاء، انه لأول مرة منذ توحيد القدس، تحاول وزارة التعليم الاسرائيلية فرض جدول الاجازات الاسرائيلي على المدارس في القدس الشرقية، الأمر الذي اثار احتجاج اولياء الامور وادارات المدارس، خاصة بسبب الضرر الذي سيسببه الأمر لجدول امتحانات التوجيهي الفلسطينية.

وكانت اسرائيل قد حاولت تطبيق المنهاج التعليمي الاسرائيلي على المدارس الفلسطينية في شرقي القدس بعد احتلال 1967، لكن اولياء الأمور ومدراء المدارس رفضوا ذلك، واضربت المدارس لفترة طويلة، ما جعل الكثير من طلاب المدارس العامة يلتحقون بالمدارس الخاصة. وفي نهاية الأمر استسلمت الحكومة لمطالب الفلسطينيين ووافقت على مواصلة تدريس المنهاج الأردني، والذي استبدل لاحقا بالمنهاج الفلسطيني.

وفي السنوات الاخيرة يلاحظ انتقال عدد متزايد من الطلاب لدراسة المنهاج الاسرائيلي، وتم في بعض المدارس فتح صفوف تدرس المنهاج الاسرائيلي وتعد الطلاب لامتحانات البجروت الاسرائيلية بدلا من التوجيهي الفلسطيني، لكن هؤلاء يشكلون اقلية، فحوالي 95% من الثانويين الفلسطينيين في القدس يواصلون الدراسة لامتحانات التوجيهي الفلسطينية. وتلتزم هذه المدارس بجدول الاجازات المتبع في مدارس السلطة الفلسطينية.

وفي بداية السنة الدراسية الحالية تسلم مدراء المدارس رسالة من مدير قسم التعليم في البلدية، يأمرهم فيها بالعمل حسب جدول الاجازات الاسرائيلي، ما اثار غضب لجان اولياء الامور الفلسطينيين الذين يرفضون املاء البرنامج من دون أي حوار معهم، خاصة وانه سيسبب الضرر للمتقدمين لامتحانات التوجيهي. وقالوا ان عطلة الربيع التي يشملها برنامج الاجازات الاسرائيلي، وغير القائمة في الجدول الفلسطيني، تعتبر ايام مصيرية بالنسبة للطلاب الذين يدرسون للتوجيهي. لكن الاخطر من ذلك ان استمرار التعليم خلال ايام الامتحانات يمس بامتحانات التوجيهي لأنها تجري عادة حين تكون المدارس خالية من الطلاب، ما يسمح بتوزيع الطلاب على الصفوف، خلال الامتحان بحيث لا يزيد عدد الطلاب في كل غرفة على 15 طالبا، ناهيك عن ان المعلمين كلهم يتفرغون لمراقبة الامتحانات.

وقال عادل غزاوي من اتحاد لجان اولياء الامور في مدارس القدس الشرقية: “انهم يحاولون تغيير القدس الشرقية، لكنه لا يمكن تغييرها. هذه مدينة محتلة وهم يتخذون قرارات تمس بأولادنا. اقترحنا عليهم التحاور معنا ومع السلطة، لكنهم رفضوا”.

ويتعلق القرار الاسرائيلي بالمدارس الرسمية التي تشكل نحو 40% من مدارس القدس الشرقية، لكنه حسب تقدير الغزاوي، ستجري بعد ذلك محاولة لتطبيق الجدول الاسرائيلي على المدارس غير الرسمية ايضا، والتي تضم حوالي 40% من طلاب القدس الشرقية.