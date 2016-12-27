نتنياهو يدافع عن رده على قرار مجلس الامن ويعتبره رادعا للعالم!

رام الله/PNN- قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الثلاثاء، ان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو دافع، امس الاثنين، عن الرد الاسرائيلي الشديد على قرار مجلس الامن في موضوع المستوطنات وقال انه يهدف الى محاولة منع خطوات دولية اخرى في الموضوع الاسرائيلي – الفلسطيني خلال الأسابيع القريبة.

وقال نتنياهو خلال خطاب القاه في اجتماع عقد في مدينة معلوت لعرض خطة المساعدات للمنطقة الشمالية، ان “اسرائيل تتمتع بفخر قومي ولن تدير الوجنة الثانية لصفعها. هذا رد مدروس، شديد ومسؤول. رد طبيعي يوضح لدول العالم بأن ما حدث في الامم المتحدة ليس مقبولا علينا. توجد اهمية متواصلة لهذا الرد حتى اذا وقعت محاولة او محاولتين للمس بنا خلال الشهر القريب”.

ورفض نتنياهو الانتقادات التي وجهتها وسائل الاعلام والجهاز السياسي للرد الذي صدر عنه، وقال “ان هذا الرد المتشدد بالذات هو الذي سيحقق التغيير في التعامل مع اسرائيل لاحقا. اقترح التوقف عن اسلوب السبي هذا. لا توجد أي حكمة سياسية بالخنوع. علاقاتنا مع دول العالم ليس فقط انها لن تتضرر، بل ستتحسن مع مرور الوقت. دول العالم تحترم الدول القوية التي تصر على مواقفها ولا تحترم الدول الضعيفة التي تخنع وتحني رأسها”.