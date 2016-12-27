كييف ترد باستدعاء سفير اسرائيل، ولبيد يطالب بجلسة عاجلة في لجنة الخارجية والامن

بيت لحم/PNN- استدعت وزارة الخارجية الاوكرانية، امس، السفير الاسرائيلي في كييف، ايلي بلوتشركوبسكي، لمحادثة توضيح، وعلى خلفية قرار نتنياهو الغاء زيارة رئيس الحكومة الاوكرانية الى اسرائيل بسبب دعم بلاده للقرار، واستدعاء سفير اوكرانيا لتوبيخه مع بقية سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن، وقال مسؤول اسرائيلي في القدس ان القرار ولد توترا بين البلدين.

ونشرت الخارجية الاوكرانية، امس، بيانا انتقدت فيه الرد الاسرائيلي على قرار مجلس الامن، والمحت الى انه نجم عن معايير سياسية اسرائيلية داخلية. وجاء في البيان ان اوكرانيا مارست طوال السنوات سياسة الموازنة في كل ما يتعلق بالصراع الاسرائيلي – الفلسطيني، ودعمت حل الدولتين وتحقيقه بطرق السلام وكنتاج للمفاوضات المباشرة. واكد البيان ان اوكرانيا كغيرها من الدول الاعضاء في مجلس الامن، شجبت مرارا في السابق البناء في المستوطنات، لأنها تتعارض مع القانون الدولي، كما شجبت العنف في الجانب الفلسطيني. وقالت ان “نص القرار كان متوازنا، ويدعو الى اتخاذ خطوات حتمية من الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني من اجل التوصل الى السلام”.

وقالت الخارجية الاوكرانية في بيانها ان “اوكرانيا وقعت ضحية لخرق القانون الدولي، ولذلك فإنها تدعو بشكل دائم الى احترامه في كل مكان”. وهي تشير بذلك الى الاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرن وشرق اوكرانيا.

لبيد يطالب بجلسة عاجلة في لجنة الخارجية والامن

في السياق نفسه قالت صحيفة “هآرتس” ان رئيس حزب “يوجد مستقبل” يئير لبيد، توجه بطلب عاجل الى رئيس لجنة الخارجية والامن، افي ديختر، طالبا استدعاء رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، بصفته وزيرا للخارجية، لسماع كيف ينوي قيادة اسرائيل في ظل الأزمة غير المسبوقة التي سببها قرار مجلس الامن والرد الاسرائيلي.

وكتب لبيد: “خلال اليوم الأخير، وفي اعقاب قرار مجلس الامن بشأن المستوطنات، نشهد تدهورا خطيرا في علاقات اسرائيل الخارجية، بما في ذلك مع القوى العظمى الكبرى وبعض افضل صديقات اسرائيل. ما نحتاج اليه الان هو تعزيز علاقتنا الخارجية وليس اضعافها”.

واضاف لبيد انه “يمكن ادارة المعركة بشكل مختلف: بالعمل الصحيح، ومع القيادة الصحيحة، يمكن العودة الى ذلك. يجب على اسرائيل توجيه السفينة بشكل مختلف. الاهانات العلنية ليست سياسة خارجية حكيمة. يمكننا العودة الى مكانة الفخر القومي، ولكن ليس مع القيادة الحالية ولا مع السلوك الهستيري الذي شهدناه في الأيام الأخيرة”.

وقال رئيس “المعسكر الصهيوني” يتسحاق هرتسوغ: “في ضوء سلوك نتنياهو في الأيام الأخيرة لا مفر من التشكيك بوعيه. نتنياهو فقد السيطرة، وعيله اعادة المفاتيح والاستقالة”.

وقالوا في حزب الليكود: “ليس من المفاجئ انه بدلا من الوقوف كرجل واحد امام قرار معادي لإسرائيل بشكل واضح، يفضل بوجي (هرتسوغ) ولبيد التمسك بالسياسة الخانعة لليسار”