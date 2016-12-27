تربية الخليل تستضيف دورة تطوير الموارد البشرية

الخليل/PNN- استضافت مديرية التربية والتعليم في الخليل ، اليوم الثلاثاء، اللقاء الرابع لدورة “تطوير الموارد البشرية” التي يعقدها المعهد الوطني للتدريب مستهدفاً بذلك مدراء التربية في الوطن والتي تهدف لتمكينهم من العديد من المهارات القيادية.

بدوره ، رحب مدير التربية والتعليم في الخليل الأستاذ عاطف الجمل بمدراء التربية والتعليم مشيداً بدور المعهد الوطني للتدريب في تنظيم هذه الدورة لما لها من أثر في تنمية معارف ومهارات وقدرات المشاركين في استثمار الموارد البشرية في المؤسسات وإطلاق قدراتها للعنان الأمر الذي يسهم في تعزيز نجاحات رؤساء الأقسام والموظفين في الميدان التربوي من ناحية ،ومن ناحية اخرى ثمن دور هذه اللقاءات التدريبية في توطيد أركان العلاقة بين مدراء التربية والتعليم وتعزيز أواصر التعاون بينهم مما ينعكس إيجاباً على مخرجات وزارة التربية والتعليم في المديريات والميدان التربوي.

وتناول التدريب الذي نفذه علي نزال الخبير في الموارد البشرية من مؤسسة HRD لتطوير الموارد البشرية حول الموارد البشرية ، التحليل الوظيفي وأدواته والوصف الوظيفي، هذا وقد سبق هذا اللقاء لقاءات أخرى حول البناء التنظيمي وإدارة الصراعات.

وقد كان في استقبال مدراء التربية في مبنى التدريب الاستاذ عاطف الجمل مدير التربية والتعليم في الخليل ، رؤساء الأقسام في مديرية التربية والتعليم في الخليل وعدد من المشرفين من قسم الأشراف التربوي .

وقد زار مدراء التربية والتعليم مدرسة الحسين الثانوية واطلعوا على سير الأعمال التطويرية في المدرسة وقدم اليهم مدير المدرسة الأستاذ سلطان الجعبري شرحا مفصلاً عن تاريخ المدرسة.

وفي هذا السياق، اصطحب الاستاذ عاطف الجمل مدراء التربية في جولة في مدينة الخليل اشتملت زيارة مركز الخزف والبلدة القديمة من الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف.

وفي ختام اللقاء توجه الاستاذ عاطف الجمل الى بالشكر الجزيل لرؤساء الأقسم وللحاج فضل عابدين لاستضافته الوفد الضيف ، و لرئيس قسم النشاطات التربوية الاستاذ نعيم حمدان على جهوده في الترتيبات لهذا اللقاء المتميز.