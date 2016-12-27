تسليم مكرمة رئاسية للمسنين المسيحيين في الزبابدة وبرقين بمناسبة عيد الميلاد المجيد

جنين/PNN- سلمت اللواء رائدة الفارس مسئولة ملف المساعدات الإنسانية في مكتب الرئاسة ، اليوم الثلاثاء، مكرمة رئاسية مقدمة للمسنين المسيحيين في بلدتي برقين والزبابدة بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة عبارة عن هدايا للمناسبة . وشارك في تسليم المكرمة وفد من المحافظة ضم كل من : مساعد المحافظة أحمد القسام ، ومدير الشؤون العامة محمد الحبش ونجلاء الحج من محافظة بيت لحم .

وفي بلدة برقين سلمت الفارس ووفد فد المحافظة المكرمة للمسنين في قاعة كنسية برقين بحضور راعي الكنيسة الأب فيزاريو وأسامة الصايغ من أبناء الطائفة في البلدة والمسنين .

وفي بلدة الزبابدة سلمت الفارس والوفد المرافق لها المكرمة الرئاسية للمسنين في مقر جمعية الزبابدة الخيرية بحضور عدد من أعضاء الهيئة الإدارية .

ونقلت الفارس تهاني فخامة الرئيس محمود عباس للمسنين من الطوائف المسيحية بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة ، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني يعيش عيدا وطنيا ، مشيرة إلى أن المسيحيين في فلسطين هم جزء من شعبنا ومن النسيج والنضال الوطني الذي نعتز به .

ونقل مساعد محافظ جنين أحمد القسام تحيات المحافظ اللواء إبراهيم رمضان بالمناسبة ، مؤكدا أن عيد الميلاد هو عيد التقارب والأخوة والمحبة ، وهو نموذج للتعايش الإسلامي المسيحي على العالم أن يحتذى به .

من جانبهم شكر المسنين من الطوائف المسيحية في بلدتي برقين والزبابدة فخامة الرئيس محمود عباس على المكرمة الذي أهداها

لهم و التي أدخلت مشاعر الفرحة والسعادة . متمنين أن يعم السلام والأمن والاستقرار في فلسطين ارض السلام . كما شكروا اللواء رائدة الفارس ووفد المحافظة على مشاركتهم في تسليم المكرمة .

كما قدمت الفارس مكرمة رئاسية لعدد من الحالات الإنسانية والمرضية في محافظة جنين .