ما هي الماسكارا وكيف نستخدمها بالصورة الصحيحة؟

تعرف كل امرأة تلك الايام المزعجة من الشهر والتي تفقد فيها الرغبة لوضع مساحيق التجميل والظهور بأبهى صورة، بل تتمنى أن ينتهي هذا اليوم بسلام دون أن تصادف شخصا تعرفه في الطريق الى العمل مثلاً، لكن خاصة في هذه الايام المزعجة يظهر أمامك كل من تعرفينهم فجأة وتزيد احتمالات ان تلقي بالاشخاص، هذا ما يسمى بقانون مورفي. لذلك ولتجنب المصادفة التي ستؤثر سلبا على صحتك ونفسيتك عليكي أن تقدمي الجميل لنفسك وتضعي على الاقل بعضاً من الماسكارا .

تعتبر الماسكارا مستحضراً تجميلياً يستخدم منذ القدم، ووظيفتها تطويل الرموش واعطائها مظهراً جميلاً بلون داكن وأكثر طولاً وسماكة، وعقب في هذا الصدد اخصائي التجميل للعلامة التجارية الايطالية بوبا قائلاً: “توجد لمستحضر الماسكارا ميزة رائعة وهي انارة وفتح العينين، كما أنها تساعد في إخفاء حقيقة عدم وضعنا لخافي العيوب وحومرة الخدود وظلال العيون ” وأضاف: “من المهم لكل امراة ان تعرف بالضبط ما هي الماسكارا التي تناسبها والتي يجب ان تشتريها وكيفية استخدامها بالشكل الصحيح، للاستفادة منها الى اقصى حد”. (اقرا أكثر عن دليلك لاستخدام الماسكارا)

ويجدر بالذكر أن الماسكارا تتوفر بعدة أنواع وثلاثة أشكال رئيسية، وهي:

الكريم

المعجون

السائل

إلا أن أكثرها شيوعاً واستخداماً هي تلك السائلة، في حين أن الأشكال الأخرى غير مستخدمة تقريباً.

عادة وعندما يتم وضع الماسكارا يجب اختيار تلك ذات اللون الأسود في حال لم يتم وضع أي مستحضر تجميلي آخر، وذلك من أجل الحصول على إطار كثيف ومحدد للعينين وبهدف تطويل الرموش، أما في حال وجود مكياج آخر على الوجه، بالإمكان استخدام الماسكارا ذات الألوان المختلفة مثل الأزرق لإعطائه نوعاً من الإثارة وبالأخص في حال الذهاب إلى مناسبة ما.

تذكري أنه وقبل وضع الماسكارا يفضل استخدام حلقة الرموش، والتي اصبحت مؤخرا واحدة من معدات الماكياج الضرورية في حقيبة كل نجمة من نجمات هوليوود، حيث يضمن تدوير الرموش قبل وضع الماسكارا الوضع الامثل والكامل لها مع إعطاء العين منظر الرموش المفتوحة والطويلة خصوصا في ساعات الصباح، عندما تكون العينين لا تزالان نصف مغلقتان.

تكون مستحضرات الماسكارا السائلة داخل وعاء صغير وتحوي بداخلها فرشاة مدورة التي تستخدم لتوزيع المادة على الرموش، ولكن يجب الإنتباه من نوع السائل أثناء شراء الماسكارا، فهناك سائلاً لا يزول مع الماء أي مقاوم له وآخر يزول معه، فاختاري الأنسب لك ولاحتياجاتك.

افضلية المستحضرات التي تذوب في الماء هي سهولة ازالتها – غسلها بماء الحنفية، بدون الحاجة الى وضع مستحضر اضافي، وهي مناسبة اكثر لذوي البشرة الحساسة، أما السيئة الاكبر لها هي بأن غير قوية جداً وبإمكانها أن تذوب ببساطة بالدموع والعرق والمطر والسباحة.

نصائح قبل شراء الماسكارا

قبل ان تشتري الماسكارا، يفضل ان تنظري الى نفسك في المراة وتفحصي رموشك، من ثم اختيار الأنسب لك وفقاً لما يلي:

اذا كان لديك رموش طويلة وممتلئة، فينصح بشراء ماسكارا مدورة او مكثفة للعين،

اذا كانت رموشك دقيقة وقصيرة، فينصح بشراء الماسكارا المطولة وايضا المكثفة من اجل تطويل الرموش وتكثيفها.

الماسكارا© ويب طب الماسكارا

عادة ما يوصى ان تكون الماسكارا من النوع المقاوم للماء، وذلك تحسبا لحدوث بعض الامور البسيطة والغير محسوبة، مثل: الدموع او الإصابة بحكة مزعجة تجعلك تبدين مثل المهرج بسبب استخدام الماسكارا غير المقاومة للماء.

هل تسبب الماسكارا الحساسية في الجلد والعينين؟

تحتوي معظم مستحضرات الماسكارا على الماء، بما في ذلك المستحضرات السائلة القابلة للذوبان في الماء والتي تشكل بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا، وبالتالي فكافة المستحضرات من هذا النوع تحتوي على مواد حافظة ومكافحة للبكتيريا والتي قد تسبب الحساسية لدى بعض الناس.

فوفقا لبعض اطباء الامراض الجلدية، فالماسكارا تعد واحدة من المستحضرات الاكثر اشكالية من الناحية السريرية بسبب الحالات الكثيرة التي تؤدي فيها لتهيج العيون والجفون، ولكن من المهم ان نلاحظ ان معظم الحالات لا تحدث على الاطلاق بسبب الحساسية، لان تعليمات السلطات الصحية صارمة فيما يتعلق بهذه المنتجات وهي تحتوي عادة على مكونات غير مسببة للحساسية.

كيفية وضع الماسكارا؟

خلافا للاعتقاد السائد، فالماسكارا تدهن مرتين فقط ولا توضع “كمية كبيرة” من اللون على الرموش، فالدهن يتم مرة واحدة، من الناحية الداخلية للرموش والمرة الثانية من الناحية الخارجية لكي لا يتوسخ الجفن بالخطأ.

لا تفتحي عينيك اكثر من اللازم، ولكن انظري الى اسفل عند الدهن، وبهدف منع التكتل على الرموش، ينبغي تمرير الفرشاة بخفه على قطعة من النسيج قبل ملامسة الرموش. النساء ذوات العيون الحساسة ينصحن بوضع الماسكارا في الجفن العلوي فقط وفي جزئه الخارجي، من اجل الحفاظ على الحد الادنى من الملامسة للعين.

الماسكارا والنظارات

اذا كنت تضعين النظارات فبالتاكيد شعرت باحتكاك الرموش المزعج مع عدسات النظارات بعد وضع الماسكارا، الحل بسيط: حاولي استخدام مدور الرموش لكي يدور الرموش الى اعلى، وكذلك لا تضعي عدة طبقات من الطلاء، لان ذلك يجعل ملمس الرموش صلبا.

الماسكارا والنساء المسنات

توصى النساء المسنات بالحرص على تدوير الرموش لمنحها مظهر اكثر انفتاحا، إذ يجب عليهن أن يقمن بدهن الماسكارا المطولة التي تؤدي الى تطويل الرموش (لمنحها مظهر اكثر ثراء) ودوروا مرة اخرى، عندما تكون الماسكارا لا تزال رطبة. لا يجب على الاطلاق تدوير الرموش اذا كانت الماسكارا قد جفت لانكن تعرضن الرموش لخطر الكسر.

كم من الوقت تبقى الماسكارا صامدة؟

مدة صلاحية الماسكارا ليست طويلة، معظم مستحضرات الماسكارا تصمد لثلاثة اشهر بعد فتحها، والمتشددون يقولون حتى ان شهر هو اكثر من اللازم. على اي حال، يجب الحرص على شم الماسكارا قبل الاستخدام والتخلص منها على الفور اذا شممت رائحة شديدة تشبه رائحة التربنتين، بالاضافة الى ذلك، اذا تغير لون الماسكارا الاصلي او اصبحت متكتلة، فمن الجيد ان ترميها في القمامة وتشتري أخرى جديدة.

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