وزار الأشغال توزع قرابة 500 عقد على المنتفعين من مشروع مدينة سمو الشيخ حمد السكنية المرحلة الأولى

غزة/PNN- وزعت وزارة الأشغال العامة والإسكان قرابة 500 عقد على المنتفعين من مشروع مدينة سمو الشيخ حمد السكنية المرحلة الأولى، حيث يتم توزيع العقود للمنتفعين داخل المدينة.

وقال وكيل الوزارة إن الوزارة م. إبراهيم رضوان تعمل هذه الأيام على توزيع عقود المرحلة الأولى في المدينة، بحيث يتم الانتهاء من توزيع كافة العقود على المنتفعين خلال الأسابيع القادمة.

وحذر م. رضوان من بيع الشقق مشددا على أن هناك إجراءات قانونية صارمة بحق من يبيع أو يؤجر الشقة السكنية وسيتم ملاحقة كل من يقوم بالبيع لأن هذا يعد مخالفة للقانون .