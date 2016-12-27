اعتقال طفلين من الأقصى وسط اقتحامات متجددة بحراسات معززة

ويتولى عدد من المرشدين تقديم شروحات وروايات حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان المسجد الاقصى، في الوقت الذي تصدح فيه حناجر المصلين بهتافات التكبير الاحتجاجية ضد هذه الاقتحامات.

وكانت دائرة الأوقاف في القدس استنكرت، في بيان لها، يوم أمس، الاقتحامات الواسعة التي جرت يوم أمس للمسجد برعاية وحماية شرطة الاحتلال.