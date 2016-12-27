اعتقال طفلين من الأقصى وسط اقتحامات متجددة بحراسات معززة

القدس/PNN-اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، طفلين من داخل المسجد الأقصى المبارك، في حين واصل المستوطنون اقتحامهم للمسجد الاقصى المبارك، من باب المغاربة، عبر مجموعات صغيرة ومتتالية وبحراسة معززة ومشددة من قوات الاحتلال الخاصة.
ويتولى عدد من المرشدين تقديم شروحات وروايات حول أسطورة الهيكل المزعوم مكان المسجد الاقصى، في الوقت الذي تصدح فيه حناجر المصلين بهتافات التكبير الاحتجاجية ضد هذه الاقتحامات.
وكانت دائرة الأوقاف في القدس استنكرت، في بيان لها، يوم أمس، الاقتحامات الواسعة التي جرت يوم أمس للمسجد برعاية وحماية شرطة الاحتلال.