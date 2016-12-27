الحساينة يبحث مع ممثلة النرويج الحصار وإعادة الإعمار

وشكر الحساينة النرويج على جهودها في دعم الشعب الفلسطيني ودعم مسيرة السلام، وجهودها في تنظيم مؤتمر إعادة اعمار غزة في جمهورية مصر العربية.

وتحدث عن أوضاع ومعاناة المواطنين في غزة والقدس والضفة الغربية التي قطعتها البؤر الاستيطانية وجدار الفصل العنصري، وكذلك الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون في غزة التي تتعرض لحصار شامل منذ أكثر من عشر سنوات، وهموم أصحاب المنازل المدمرة الذين يعيشون ظروفا قاسية في الكرفانات خاصة في فصل الشتاء.

وأكد ا الحساينة أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة في جلب منح الإعمار، وهناك عدد من الدول لم تف بتعهداتها المالية بخصوص إعادة اعمار غزة، مشددا على ضرورة رفع الحصار عن غزة وإدخال مواد البناء .