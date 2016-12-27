أسيران في عوفر يرويان لحظات إعتقالهما والتنكيل بهم

رام الله/PNN- أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الثلاثاء، أن الأسير يزن الرجبي 17 عاماً من مدينة الخليل, روى لمحامي الهيئة لحظات إعتقاله والتنكيل به, حيث قام جنود الإحتلال بمداهمة منزله بتاريخ 15/12/2016 الساعة الثانية فجراً, وقاموا بتفتيش وتخريب وتكسير محتوياته, بعدها قاموا بتقييده وعصب عينيه وإقتياده لجهة غير معلومة, وتم ضربه والإعتداء عليه بأعقاب البنادق والأيدي وعلى الرأس وباقي أنحاء الجسم, وذكر أنهم كانوا يتعمدون إسقاطه على الأرض في حفر المياه المتواجدة بالشارع, ثم قاموا بوضعه في شاحنة عسكرية إلى عتصيون حيث إحتجز فيه لعدة ساعات قام خلالها المحقق بشتمه والصراخ فيه والإعتداء عليه, قبل نقله إلى سجن عوفر.

كما روى الأسير أحمد أبو قرع 19 عاماً من بلدة المزرعة الغربية “رام الله”, أنه إعتقل بالقرب من بلدته بتاريخ 25/12/2016 الساعة الثالثة عصراً من قبل قوات من الجيش كانوا مختبئين بالقرب من إحدى المستوطنات القريبة لبلدتهم, حيث كان الجنود داخل أحد الأبنية قبل هجومهم عليه وإعتقاله وضربه بالأيدي والأرجل على جميع أنحاء جسمه ورميه على الأرض, وقاموا بتقييده إلى الخلف وعصب عينيه ونقله إلى المستوطنة القريبة من البلدة للتحقيق معه, حيث قام المحقق بشتمه والصراخ فيه والإعتداء عليه, ونقل بعد ذلك إلى عتصيون ليوم واحد وفي اليوم التالي قاموا بنقله إلى سجن عوفر.