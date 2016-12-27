الاحتلال يهدم خزان مياه وغرفة زراعية في اذنا غرب الخليل

الخليل/PNN- هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، خزانا للمياه، وغرفة زراعية في بلدة اذنا غرب الخليل.

وأكد مدير العلاقات العامة في بلدية اذنا عبد الرحمن الطميزي، أن جرافات الاحتلال هدمت خزانا للمياة بسعة 500 متر مكعب، وغرفة زارعية في منطقة عيون البصة، غرب البلدة تعود ملكيتها للمواطن موسى احمد فرج الله. مشيرا إلى أن قوات الاحتلال اخطرت بوقف البناء في المنطقة منذ عام 2011، ولم ويتم الاخطار بالهدم، ومبينا أن عملية الهدم تمت بشكل مفاجئ ودون أي تحذير.