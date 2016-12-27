ابو جابر يشارك في دورة المدربين بعمان

بيت لحم/PNN- وجدي الجعفري- وصل المدرب الفلسطيني اسامة ابو جابر الى عمان للمشاركة في دورة المدربين للمستوى الثاني التي ينظمها الاتحاد الاسيوي لكرة السلة بالتعاون مع الاتحاد العماني.

والتحق ابو جابر بالدورة التي انطلقت اليوم وتستمر حتى الثاني من الشهر المقبل.

يذكر ان ابو جابر كان مساعدا لمدرب المنتخب الفلسطيني خلال مشاركته في امم اسيا بالصين كما انه انهى دورة المدربين للمستوى ج التي عقدت في بيت لحم قبل اشهر ويتولى ادارة مركز العمل الكاثوليكي.

وكان من المقرر مشاركة اربعة مدربين فلسطينيين في الدورة التي نسق لها الاتحاد الفلسطيني لكرة السلة مع نظيره العماني لكن ثلاثة منهم اعتروا عن المشاركة رغم صدور التأشيرات اللازمة.