اليكم أفضل حارس مرمى في العالم للعام 2016

نال حارس مرمى بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني لكرة القدم، مانويل نوير، جائزة أفضل حارس في العالم للمرة الرابعة على التوالي، وفقا للاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء (IFFHS).

وحصل مانويل نوير، على 156 نقطة، متفوقا بفارق كبير من النقاط على الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون، حارس يوفنتوس ومنتخب ألآدزوري، صاحب المركز الثاني برصيد 91 نقطة، وتلاهما في المرتبة الثالثة، حارس فريق سبورتينغ لشبونة، البرتغالي روي باتريسيو، الذي ساهم في تتويج منتخب بلاده، لأول مرة في تاريخه، بلقب بطل كأس الأمم الأوروبية “يورو 2016” في فرنسا.



ترتيب أفضل حراس المرمى في العالم للعام 2016:

1- الألماني مانويل نوير (بايرن ميونيخ) – 156 نقطة

2- الإيطالي جانلويجي بوفون ( يوفنتوس) – 91 نقطة

3- البرتغالي روي باتريسيو (سبورتينغ لشبونة) – 50 نقطة

4- التشيلي كلاوديو برافو (مانشستر سيتي) – 45 نقطة

5- الإسباني ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد) – 37 نقطة

6- السلوفيني يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد) – 31 نقطة

7- الفرنسي هوغو لوريس (توتنهام) – 29 نقطة

8- الكوستاريكي كيلور نافاس (ريال مدريد) – 18 نقطة

9- البلجيكي تيبو كورتوا (تشيلسي) – 13 نقطة

10- الأوغندي دينيس أونيانجو (صن داونز) 5 نقاط

11- التشيكي بيتر تشيك (أرسنال) 4 نقاط

12- السلوفيني سمير هاندانوفيتش (إنتر ميلان) نقطتين

13- الألماني مارك أندريه تير شتيغن (برشلونة) نقطة واحدة.