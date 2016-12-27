أحكام على متهمين بالقتل العمد بالاشتراك والقصد والشروع بالقتل

كما أصدرت ذات المحكمة حكما بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما على المتهم (ع.ج) بعد إدانته بتهمة القتل القصد، والأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف عن تهمة الشروع بالقتل خلافا للمادة 328 و70و76 من قانون العقوبات لسنة 60، وتطبيق العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما، كما حكمت على المتهم الثاني (س.ج) بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات ونصف بعد إدانته بتهمة الشروع بالقتل، علما أن هذه الأحكام قابلة للطعن بالطرق المقررة قانونا.