قلقيلية: يوم عمل طبي مجاني في مقر جمعية قلقيلية للتأهيل

رام الله/PNN- برعاية اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية نظمت الخدمات الطبية العسكرية الطبية في المحافظة بالتعاون مع جمعية قلقيلية للتأهيل وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم، يوما طبيا مجانيا ، وذلك في مقر جمعية قلقيلية للتأهيل بمدينة قلقيلية.

وقام المحافظ بزيارة إلى مقر جمعية قلقيلية للتأهيل للاطلاع على سير العمل، حيث رافقه عضو المجلس الثوري بيان طبيب، وعطا الأشقر رئيس جمعية قلقيلية للتأهيل، وخالد الحاج حسن رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وطاقم من الجمعية.

وأشاد المحافظ … بالدور الذي تقوم به الخدمات الطبية العسكرية ومساهماتها المجتمعية والوقوف إلى جانب أبناء شعبنا، وأكد أن مثل هذه النشاطات إن دلت على شيء فإنما تدل على الإرادة الصلبة لأبناء شعبنا بتلاحمهم، داعياً إلى تعميم فكرة الأيام الطبية لتصل كافة مناطق المحافظة، مشدداً على أهمية تنظيم هذه الأيام في المناطق التي تتعرض إلى اعتداءات إسرائيلية متكررة.

من ناحيته قال الدكتور جودت سليم مدير الخدمات الطبية إلى أن هذا اليوم يأتي ضمن الحملات الإنسانية والطبية التي تقوم بها الخدمات الطبية العسكرية بتوجيهات من الدكتور خليل النقيب مدير عام الخدمات الطبية، مضيفاً بأن هناك أيام طبية قادمة ستنظم في مناطق متعددة من المحافظة، وهذا يأتي ضمن الرسالة الإنسانية والوطنية التي تحملها مؤسسة الخدمات الطبية بالوقوف إلى جانب أبناء شعبنا خاصة الحالات الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة.

بدوره أشار عطا الأشقر إلى أن جمعيته تسخر كافة طاقاتها وإمكانياتها لخدمة المجتمع المحلي، عبر العديد من البرامج التي من ضمنها الأيام الطبية المجانية للمواطنين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها أبناء المحافظة تحت الاحتلال.

يذكر انه ومنذ الصباح توجهت طواقم الخدمات الطبية برئاسة المقدم طبيب جودت سليم الخدمات الطبية العسكرية إلى جمعية المرابطات الخيرية رافقهم متطوعو الهلال الأحمر الفلسطيني، وقدموا خدمات طبية وصيدلية وقاموا بفحص المواطنين الوافدين إلى مقر الجمعية.