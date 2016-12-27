د. مجدلاني يسلم رسالة خطية من الرئيس محمود عباس لجلالة السلطان قابوس بن سعيد

رام الله/PNN- سلم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيتية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني ، اليوم الثلاثاء ، رسالة خطية من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، تعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والأمور ذات الاهتمام المشترك.

وتسلّم الرسالة نيابة عن جلالة السلطان المعظم صاحب السمو أسعد بن طارق آل سعيد، خلال استقبال سموّه بمكتبه صباح اليوم د. أحمد مجدلاني عضواللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مبعوث فخامة الرئيس الفلسطيني، الذي نقل تحيات فخامته لجلالة السلطان المعظم والحكومة والشعب العُماني.

تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية واستعراض علاقات التعاون القائمة بين الجانبين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين العماني والفلسطيني الشقيقين.

وحضر المقابلة سعادة السفير د.أحمد عباس رمضان سفير دولة فلسطين لدى السلطنة.