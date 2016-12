12 نصيحة ذهبية للإستمتاع بفصل الشتاء

1) تحفيز جهاز المناعة : الشتاء من أكثر الفصول التي ينتشر فيها نزلات البرد والأنفلونزا ولتجنب ذلك يجب الإهتمام بتقوية جهازك المناعى بتناول بعض الأطعمة كالخضراوات الورقية والفواكة التي تحتوي علي فيتامين C , و قد يلجأ البعض لتناول حبوب فيتامين C ولكن أثبتت الدراسات العديدة أن الحصول عليه من الفواكه والخضراوات أفضل بكثير في مكافحة نزلات البرد ” تعرف على الفواكة الغنية بفيتامين c.

2) استمتع بالعالم الخارجي : الخروج من المنزل وممارسة رياضة المشي بالشتاء أخر الأشياء التي يفكر فيها الكثير في الجو البارد ولكن جسدك يحتاج للتعرض لأشعة الشمس للحصول علي فيتامين ” د ” الهام في الحفاظ علي عظام وأسنان قوية , ويمكنك الحصول علي المزيد من فيتامين ” د ” من منتجات الألبان والأسماك كالسردين والسلامون والتونة الطازجة. ويمكنك التعرف على الأطعمة التى تحتوى على الفيتامنيات من هنا

3) انتبه لشهيتك: مع قصر النهار في فصل الشتاء تتأثر ساعتنا البيولوجية , وأثبت العلماء في سكوتلاند أن قصر فترة النهار يزيد من الشعور بالجوع لذلك انتبه لما تتناوله واحرص علي تناول الوجبات الخفيفة الصحية.

4) احتفظ بأدوية البرد: تكثر الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا في فصل الشتاء لذلك احرص علي توافر بعض الأدوية المناسبة والمسكنات وخافض الحرارة في متناول يدك واحرص على التفرقة بين كلاً من الانفلوانزا ونزلات البرد .

5) المشروبات الساخنة : نتناول بعض المشروبات الساخنة بهدف التدفئة في فصل الشتاء كالشاي والقهوة أو الكابتشينو أو السحلب , ولكن يجب الإنتباه عند تناولهم لإحتوائهم علي سعرات حرارية عالية وعدم الإكثار منهم , ويمكنك تناول الأعشاب عوضاً عنهم.

6) اجعل جو المنزل مريح: بسبب برودة الشتاء يفضل البعض البقاء في المنزل ويمكنك الإستفادة من ذلك بقضاء بعض الوقت مع العائلة أو قراءة كتاب أو دعوة بعض الأصدقاء لقضاء الوقت في المنزل ,ويمكنك إشعال بعض من الباخور الهاديء ليعطيك إحساس بالراحة و الإنسجام .

7) النوم: استمتع بالنوم في جو هادئ ودرجة حرارة مناسبة دون الحاجة لإستخدام أجهزة التكييف لتلطيف الجو.

8) انتبه لحالتك المزاجية: قلة التعرض لضوء الشمس وقصر فترات النهار قد يؤثر علي الحالة المزاجية لدي البعض وعلى مستوى الطاقة فيما يعرف باسم إكتئاب فصل الشتاء وغالباً ما يصيب النساء أكثر من الرجال , تتمثل الأعراض في عدم الرغبة في التواصل الإجتماعي , كثرة النوم في فترات النهار, وكثرة تناول الطعام والشعور بالجوع, ويمكن علاج تلك الحاله بالتعرض للنور الساطع وممارسة بعض الرياضة لتساعد جسمك علي إفراز هرمون الأندروفين الذي يعطيك شعور أفضل تجاه نفسك.

9) حافظ على إنتاجيتك في العمل : لا تتكاسل وقم ببعض الأعمال المطلوبة منك في وقت فراغك فذلك يعطيك شعور جيد تجاه نفسك بالإضافة إلى إنجاز الكثير من الأعمال وتوفير وقت فراغ لاحقاً.

10) كن نشيط: يستطيع الجسم أن يحرق سعرات حرارية أكثر من خلال المشي أو الحركة في فصل الشتاء ليحافظ علي دفئ الجسم, فإحرص على ممارسة الرياضة في فصل الشتاء للحافظ علي لياقتك ونشاطك.

11) انتبه لخطواتك: بغض النظر عن إذا كنت في عجلة من أمرك أو متأخر على ميعاد عملك أو غيره فانتبه لخطواتك خصوصاً في الأيام الممطرة حتى لا تنزلق قدمك بسبب تأثرالطرق بالأمطار.

12) اهتم بصحة بشرتك: المطر والرياح والتدفئة المنزلية كلها عوامل تؤثر علي البشرة وتسبب الجفاف, فيجب الحفاظ علي ترطيب البشرة وإستخدام الكريمات المرطبة , وأحرص علي إستخدام واقي الشمس حتي في الأيام الملبدة بالغيوم.