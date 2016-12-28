وفد من القنصلية الامريكية يزور شبكة PNN بهدف الاطلاع على سير العمل فيها وامكانيات التعاون المستقبلي

بيت لحم/PNN/ زار وفد من النصلية الامريكية في القدس المحتلة مقر شبكة فلسطين الاخبارية PNN في مدينة بيت لحم واطلع من ادارتها على سير العمل فيها الى جانب البحث في اليات التعاون المستقبلي بين الطرفين.

وضم وفد القنصلية كل من كلايتون الديرمان الناطق الرسمي والملحق الاعلامي بالقنصلية الامريكية بالقدس المحتلة وناصر ادعيس المستشار الاعلامي وعدد من طاقم القنصلية العامل في مجال الاعلام.

وكان في استقبال الوفد منجد جادو المدير العام بالشبكة ورئيس تحريرها ونور قديمات مديرة قسم اللغة الانكليزية اللذان اطلعا الوفد الامريكي على سير العمل والاليات المعتمدة في العمل الصحفي المهني مشددين على ان شبكة فلسطين الاخبارية PNN هي وكالة مستقلة تعمل على خدمة المجتمع والقضية الفلسطينية من خلال الاعلام عبر التعاون مع المؤسسات والجهات الفلسطينية .

واشار جادو الى ان الشبكة بتعاونها وعملها المهني المستقل وتعاونها مع مكونات المجتمع الفلسطيني من مؤسسات رسمية وفصائل مختلفة على اختلاف مشاربها السياسية و مؤسسات المجتمع المدني جعلها محط ثقة بين جمهور القراء والمشاهدين والمستمعين في اطار الخدمات الاعلامية المتعددة التي تقدمها PNN.

واوضح جادو ان الشبكة تعمل على تطوير اداءها المهني بما يتناسب مع الثورة التكنلوجية مشيرا الى انها افتتحت تلفزيون PNN عبر الانترنت والذي يبث عبر مجموعة قنوات ريسيفر مدى بالاضافة الى ريسيفرات الانترنت الى جانب بثها عبر اجهزة الهواتف الخلوية وموقعها الالكتروني حيث تحظى القناة بمتابعة متزايدة مع تزايد الاستخدام للاجهزة الذكية من ريسيفرات انترنت حديثة بالمجتمع.

واشار الى ان تلفزيون PNN يتمتع بنسب مشاهدة متزايدة سيما انه قدم ويقدم من خلالها برامج متميزة مشيرا الى ان انتجات الشبكة تميزت بشهر ديسمبر الحالي من خلال برامج تتعلق بالاشخاص ذوي الاعاقة وبرامج اعياد الميلاد المجيدة موضحا ان الشبكة ربطت كافة تقاريرها وبرامجها المختلفة خصوصا باللغة الانكليزية .

كما تطرق جادو الى خدمات الشبكة الاخرى من خدمات اخبار عاجلة متعددة عبر جوال والوطنية و المواجز الاخبارية الاذاعية عبر مجموعة من الاذاعات المحلية بالاضافة لخدمات الاخبار بالانكليزية والفرنسية والانتاج التلفزيوني.

من جهتها اشارت نور قديمات مسؤولة قسم اللغة الانكليزية الى ان الشبكة اكتسبت ثقة الجمهور الفلسطيني وثقة العديد من المؤسسات الدولية التي تعمل في الاراضي الفلسطينية والمؤسسات التي تتضامن مع شعبنا الفلسطيني في مختلف انحاء العالم.

واشارت قديمات الى ان موقع شبكة فلسطين الاخبارية يحظى بمتابعة واهتمام كبير من مختلف انحاء العالم خصوصا وانه يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من فيس بوك وتوتير مما يفتح المجال للكثيرين في مختلف ارجاء العالم خصوصا الراغبين بالتعرف على حقيقة الاوضاع الفلسطينية.

واكدت قديمات ان الشبكة تنتهج خطا تحريريا مهنيا موضحة ان القضية الفلسطينية لا تحتاج الى دعاية اعلامية ويجب الاكتفاء بنقل الحقائق من الارض باللغة الانكليزية للمساهمة في تغيير نظرة المجتمع الدولي للواقع والقضية الفلسطينية وهو ما تقوم به الشبكة التي حظيت وتحظى باهتمام متزايد من خلال سياستها التحريرية هذه.

من جهتهم اشار وفد القنصلية الامريكية الى ان زيارته الى مقر شبكة فلسطين الاخبارية ياتي للتعرف اليها عن كثب ومعرفة الاليات التي تعمل وفقها بهدف اايجاد اليات تعاون مع PNN كونها تعتبر من وسائل الاعلام الفلسطينية المتميزة مشيرين الى انهم ياملون بتعزيز علاقات التعاون الاعلامي بين القنصلية الامريكية و شبكة فلسطين الاخبارية.

واشار وفد القنصلية الامريكية الى اهمية الاعلام في تعزيز العلاقات الفلسطينية الامريكية موضحين ان القنصلية الامريكية ومن خلال برامج الدعم المختلفة تقدم الكثير من الخدمات للمجتمع الفلسطيني املين ان تساهم شبكة PNN بايصال هذه الخدمات على مختلف الاصعدة.

وعبر وفد القنصلية الامريكية بالقدس المحتلة عن امله ان يكون هناك اشكال تعاون مستقبلي مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN لتعزيز العلاقة بين مختلف الجهات الفلسطينية والامريكية شاكرين الشبكة على حسن الاستقبال وتعريفهم على خدماتها الاعلامية المتعددة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الطرفان على تعزيز التواصل والتعاون في مجالات العمل الاعلامي بما يخدم الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية الفلسطينية .