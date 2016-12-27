المحافظ رمضان يطلع على مبادرة شباب من أجل السلام

جنين/PNN- أطلع محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان على مبادرة ” شباب من أجل السلام ، لنشر الوعي حول السلام وكيفية العيش في بيئة سلمية خالية من العنف . وجرى اللقاء في مكتب المحافظ ، اليوم ، بحضور أعضاء المبادرة وهم : رامي ربايعة ، وأسامة عبد الرازق ربايعه ، ورنا ربايعة ، ونزار ربايعة ، ومحمود نعيرات ، وقدري عبد الرازق ، ومحمود كميل ، وبحضور مدير الشؤون العامة محمد الحبش .

وقدم منسق المبادرة أسامة ربايعة شرحا عن المبادرة والقائم عليها مجموعة شبابية مهتمة بانجاز مبادرة فلسطينية وعربية و عالمية تقوم على مبدأ السلام في كل ربوع العلم ، ونشر ثقافة السلام والمحبة والتسامح ، ومؤكدا أنهم كونهم شباب فلسطينيين وخصوصية فلسطين تحت الاحتلال متمسكون بالثوابت الوطنية الفلسطينية ، والعيش في بيئة خالية من العنف بكافة أشكاله في ظل تكاثف جهود كافة فئات الشعب الفلسطيني ، ونشر هذا الوعي إلى كافة أقطار العالم .

من جهته شكر المحافظ رمضان مبادرة الشباب الفلسطيني من أجل العيش في أمن وسلام ، لافتا إن الشعب الفلسطيني يناضل من أجل نيل حريته ورفض كافة أشكال العنف الذي يمارسه الاحتلال ضده .

وأبدى استعداده للتعاون مع المبادرة الشبابية لتحقيق أهدافها من أجل يعم السلام والاستقرار انطلاقا من فلسطين وإلى باقي دول العالم .