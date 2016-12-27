البرّاك يلتقي سفير الجمهورية التركية كورجان توركوغلو

رام الله/PNN- اجتمع النائب العام المستشار د.احمد برّاك في مكتبه، اليوم الثلاثاء، بسعادة سفير الجهورية التركية كورجان توركوغلو، وذلك بحضور مسؤول ملف تركيا في العلاقات الدولية د. سمير شماسنة، ومسؤول ملف المخدرات د.ناصر الطريفي، ورئيس النيابة العامة رئيس ادارة التخطيط والسياسات الاستاذ خالد عواد، ورئيس نيابة الاحداث الاستاذ يوسف الطريفي، ورئيس النيابة العامة الاستاذ ماهر الفارس، وتمحور الاجتماع حول تعزيز التعاون المشترك ما بين النيابة العامة الفلسطينية والنيابة التركية في المجالات القضائية، وأهمية الدعم المقدم من الشركاء المحليين والدوليين لأجهزة انفاذ القانون في فلسطين.

من جانبه قدم النائب العام د. أحمد براك لمحة حول رؤية النيابة العامة واهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين وأهمية المضي قدما في تحقيق الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة بما يساهم في تطوير وتحسين ما يقدمه القطاع من خدمات للمواطن الفلسطيني والتي تعنى بإرساء قواعد العدالة للمجتمع، مشيرا الى حالة التطور التي واكبتها النيابة العامة من استحداث ادارات ونيابات متخصصة في مكتب النائب العام كنيابة حماية الاسرة من العنف، ونيابة دعاوى الحكومة، ونيابة الاحداث، وغيرها من الادارات المتخصصة والتي جاءت كحاجة تمس عمل النيابة العامة الفلسطينية، مثمنا الجهود التي تبذلها الجمهورية التركية في دعم الشعب الفلسطيني في أكثر من مجال، وقدم عطوفته دعوة للسفير والنائب العام للجمهورية التركية لحضور افتتاح المؤتمر السابع للنيابة العامة المنوي عقده في اذار المقبل.

من جانبه ثمن السفير كورجان توركوغلو الجهود المبذولة والانجازات التي حققتها النيابة العامة، وأكد على متانة العلاقات التاريخية بين الشعب التركي والشعب الفلسطيني، معربا عن استعداد حكومته لتقديم كافة أشكال الدعم في كافة المجالات بما يسهم في رفع كفاءة وقدرات اعضاء النيابة العامة.