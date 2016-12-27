الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا تبدأ الامتحانات النهائية للعام 2016-2017

غزة/PNN- انطلقت في الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام 2016-2017، حيث تفقد الأستاذ نضال سليم أبو حجير عميد الكلية برفقته النائب الأكاديمي ورئيس لجنة الامتحانات النهائية المهندس سمير جبر والنائب الاداري الاستاذ محمود يوسف، ونائب العميد لشئون التخطيط والتطوير الأستاذ محمود رفيق الفرا، ورئيس قسم الجودة والنوعية الأستاذ محمد محمود النجار، ورئيس قسم العلاقات العامة الأستاذ شادي علي أبو عرمانة، وعدد من المسؤولين ورؤساء الأقسام المختصة داخل الكلية.

وأعرب أبو حجير عن سعادته عن الشكل المتميز لقاعات الامتحانات الذي شاهده خلال الجولة التفقدية، والذي نتج عن استعداد اللجنة لهذه المرحلة المهمة من مراحل التقويم الأكاديمي للكلية مثمناً في الوقت نفسه جهود اللجنة المشرفة علي الامتحانات.

وتمنى المزيد من التفوق والنجاح لطلبة الكلية، كما وحث الطلبة على دوام الجد والاجتهاد في ظل التحديات والعقبات التي تعصف بهم وبالوطن بشكل عام.

من جانبه أوضح جبر أن عملية التجهيز للامتحانات صارت بشكل مميز ومناسب، بدأت من عملية تجهيز الامتحانات ومروراً بعمل جداول الامتحانات والتشاور مع رؤوساء الاقسام المعنية بذلك من أجل استقرار الطلبة وعدم حدوث إرباك لهم في جداول الامتحانات بشكل عام.

وأضاف جبر أن الكلية الآن تقوم بتكثيف الجهود من أجل توفير أفضل الأجواء للطلبة المتقدمين للامتحانات النهائية لكي يتمكن طلبتنا من التفوق والنجاح في نهاية العام الدراسي.

يشار إلى أن الامتحانات النهائية للفصل الأول للعام الدراسي 2016-2017 تبدأ بتاريخ 22/12/2016 حتى العاشر من يناير/ كانون ثاني من العام 2017.