اللواء جبرين البكري يزور بيت القديس نقولاوس للمسنين لتقديم التهاني بمناسبة الاعياد

بيت لحم/PNN/ قام محافظ محافظة بيت لحم اللواء جبريل البكري واللواء رائد الفارس مديرة دائرة الشؤون الانسانية بديوان الرئاسة الفلسطينية بزيارة جمعية بيت القديس نقولاوس الخيرية للمسنين وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية .

وكان بإستقبال البكري والفارس كل من رئيس الجمعية نزار العرجا واعضاء الهيئة الادارية للمبيت الدكتور ماهر عواد و منى مطر وأنطوانيت عطوان ورئيس جمعية الإحسان الأرثوذكسية فخري غنيم.

وقال المحافظ البكري انه ياتي لزيارة بيت المسنين لتقديم التهاني لهم والاطمئنان عليهم في هذه الاوقات مشيرا الى ان فترة الاعياد الميلادية هي فترة التراحم والتاخي والمحبة وبالتالي لا يوجد افضل من ان نتراحم مع كبار السن لانهم هم الاساس وهم من قدم وخدم المجتمع والعائلة ولا بد من تقديم الشكر والثناء لهم .

واضاف المحافظ البكري انه من المهم وجود بيت للمسنين بهذا المستوى والخدمات التي يقدمها بيت القديس نيقولاوس حيث يلعب البيت دور مهم في رعاية مسنين محافظة بيت لحم والمحافظات.

ونقل المحافظ البكري تحيات وتهنة الرئيس محمود عباس لإدارة البيت والمسنين والعاملين فيه بمناسبة حلول الاعياد الميلادية المجيدة ورا السنة .

بدورها عبرت اللواء الفارس عن تقديرها واحترامها للجهود التي يقدمها بيت القديس نقولاوس لخدمة المسنين مشيرة الى انه يمثل نموذجا لخدمة المجتمع بمهنية واحترام للمسنين مؤكدة على دعم الرئيس والمحافظ وكل مكونات المجتمع الفلسطيني لمثل هذه المؤسسة المتميزة. .

ورحب العرجا بالمحافظ واللواء الفارس والوفد المرافق لهما على الزيارة واللفته الكريمة التي يقوم بها المحافظ في كل عام مثمنا مشاركة اللواء الفارس بهذه الزيارة هذا العام حيث يقوم المحافظ بإضاءة شجرة الميلاد وتوزيع الهدايا على المسنين وهو املا الذي له أثر كبير بإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

وقال العرجا: “إن مثل هذه الزيارات التي يقوم بها المحافظ تدخل ضمن تثبيت نشاطات مؤسسات المجتمع المحلي في المحافظة وبالأخص جمعية القديس نقولاوس”