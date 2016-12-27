بنك الأردن يدعم حفل تكريم المعلمين المتقاعدين في نابلس

نابلس/PNN-انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية وايمانه بالدور الكبير الذي يقدمه المعلم الفلسطيني في تربية الأجيال وتنشئتها، قدم بنك الأردن دعمه للحفل الذي نظمته جمعية المعلمين المتقاعدين في نابلس لتكريم المعلمين المتقاعدين في المحافظة. وأقيم الحفل تحت رعاية وبحضور محافظ محافظة نابلس اللواء أكرم رجوب، وبمشاركة ممثلين عن المؤسسات الرسمية، وحشد من المعلمين والمعلمات المتقاعدين.

وفي كلمته، أكد اللواء رجوب “على الدور الهام للمعلمين المتقاعدين في تنشئة أجيال المستقبل”، لافتاً الى “رسالتهم السامية من خلال زرع القيم الثقافية والوطنية في نفوس الطلاب”.

من جهته، رحب د.عزمي بلاونة مدير التربية والتعليم في نابلس بالحضور الكريم، وقدم التهنئة بمناسبة يوم المعلم الفلسطيني، للمعلمين المشاركين بالحفل والذي يصادف ال 14 من كانون الاول من كل عام.

بدوره، تحدث مدير الجمعية السيد احمد عبد الجليل عن الجهود التي تبذلها الجمعية في سبيل الارتقاء بالمسيرة التعليمية، شاكرا بنك الأردن وكافة المؤسسات والجهات الداعمة للحفل.

وتخلل الحفل فقرة دبكة شعبية وأغاني وطنية، وتوزيع شهادات التكريم والدروع التقديرية للمشاركين والداعمين للحفل.

وأكد المدير الإقليمي لبنك الأردن في فلسطين السيد حاتم الفقهاء “أن رعاية البنك لهذا الحفل تنطلق من ايمانه بالجهود الكبيرة والعطاء المتواصل الذي يقدمه المعلمون في فلسطين”، لافتا “الى أن البنك في تواصل مستمر مع كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني”.