ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية : شركة حمودة للالبان والمواد الغذائية تختتم عام 2016 بتبرعات ورعايات سخية لفئات متعددة 

بيت لحم/PNN/ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية الذي تنتهجه شركة حمودة للابلان اختممت الشركة عام 2016 بجملة من التبرعات السخية لمؤسسات مجتمعية وتعليمية متعددة في اطار سعيها لتحقيق اهداف لخدمة ابناء شعبنا على اكثر من صعيد.

وقال المدير التنفيذي لشركة حمودة للابلان فادي ابو حلوة ان الشركة وفي اطار مسؤولياتها الاجتماعية قدمت تبرعات ومساعدات من منتجاتها على مدار العام 2016 ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية حيث تضع الشركة خطة عمل وفق اولويات مؤسساتية اهمها المؤسسات المجتمعية الخيرية للفئات الضعيفة والمهمشة وثانيها للمدارس ورياض الاطفال وثالثها للاندية الرياضية فيما تقوم الشركة بدعم مهرجانات وفعاليات تخدم المجتمع وتساهم بتقويته.

واشار الى ان الجزء الاكبر من الدعم تم تقديمه الى المؤسسات الخيرية المجتمعية التي تعمل على دعم فئات شعبنا المختلفة خصوصا تلك المهمشة والتي تعاني من الاهمال والتهميش او الاستهداف الاسرائيلي بحكم موقعها الجغرافي اما الجزء الثاني فكان من نصيب المؤسسات التعليمية ورياض الاطفال تلاه انشطة المراكز المجتمعية الهادفة ومن ثم الاندية الرياضية والمهرجانات المختلفة.

واوضح ابو حولة ان هذه التبرعات تركزت على تقديم مساعدات لمؤسسات خيرية حيث تضع الشركة في سلم اولوياتها تقدم الخدمة للمؤسسات الخيرية التي تعمل على اسناد الفئات المهمشة موضحا انه في هذا الاطار تم تقديم تبرعات من منتجات الشركة لكل من الجمعية الأهلية للمعاقين بصرياً و الملجا الخيري الارثوذكسي/ العيزرية و جمعية المكفوفين بصريا / بيت لحم و جمعية اصدقاء مرضى التلاسيميا/ رام الله و جمعية الملجأ الخيري الارثوذكسي العربي / العيزرية و جمعية الاسراء الخيرية و جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني / العيزرية و جمعية صمود للتنمية النسوية/ العيزرية و جمعية عطاء فلسطين الخيرية/ رام الله و مؤسسة السديل/ بيت جالا و وزارة التنمية الاجتماعية / العيزرية و المخيم الكاثوليكي الارثوذكسي حيث تم تقديم مساعدات عينية لهذه المؤسسات التي ترعى مسنين واطفال ومن الاشخاص ذوي الاعاقة .

وحول رعاية المؤسسات التعليمية قال ابو حلوة ان الشركة قدمت العشرات من الرعايات والدعم ان لم يكن المئات للمدارس المختلفة سواء تلك الحكومية او التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الانروا او حتى الخاصة موضحا ان ابرز المدارس التي تلقت رعايات وخدمات هي مدرسة بنات بيتونيا الاساسية و مدرسة بنات عرب الجهالين و بنات العروب الأولى/العروبو مدرسة رياض الاقصى المختلطة و مدرسة الأيتام الصناعية/ العيزرية و مدرسة الرشايدة الثانوية المختلطة و مدرسة الخاص والنعمان الاساسية المختلطة / بيت لحم و مدرسة الروضة الحديثة المختلطة الثانوية/ الزعيم و مدرسة السلام للتعليم العالي / القدس و مدرسة السواحرة الشرقية الاساسية المختلطة و مدرسة بنات السواحرة الشرقية الثانوية و مدرسة بنات الضياء الاساسية/ الخليل و مدرسة بنات الناصرة الاساسية/ بيت لحم و مدرسة العودة و مدرسة وكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينين الانروا في أبو ديس و مدرسة ذكور طبريا الاساسية / بيت لحم و مدرسة ذكور بيت لحم الاساسية و مدرسة ذكور المستقبل الصالح الاساسية/ رام الله و مدرسة ذكور الخضر الأساسية/ بيت لحم و مدرسة ذكور ابو قش الاساسية/ ضواحي الرام و مدرسة ذات النطاقين / الخضرو مدرسة خلايلة اللوز الاساسية المختلطة/ بيت لحم و مدرسة خالد بن الوليد/ العبيات و مدرسة بولص الثالث عشر/ بيت لحم و المدرسة البطريركية للروم الكاثوليك/ بيت ساحور.

كما اشار ابو حلوة الى اهمية تربية الاجيال الناشئة على شراء المنتوج الوطني وفي هذا الاطار قدمت الشركة تبرعات متعددة لعدد من الحضانات ورياض الاطفال ومنهم روضة الوحدة الخيرية في بلدية السواحرة و روضة شعفاط في القدس و روضة لوثرية بيت ساحور.

كما اكد المدير التنفيذي لشركة البان حمودة ان الشركة تؤمن باهمية الرياضة في تعزيز وحضور الشباب بالمجتمع من خلال الاندية الرياضية وبالتالي كان لمجموعة من الاندية الرياضية نصيب من برامج الدعم الخاصة بالشركة حيث قدمت الشركة دعما ورعاية لكل من الاندية نادي شباب أبو ديس و نادي شباب العيزرية و نادي السواحرة الشرقية و نادي الزاوية الرياضي في نابلس و نادي الجيب الرياضي برام الله.

كما اشار الى ان الشركة قدمت رعاية لكاس فلسطين كاس فلسطين للسفارات الذي اقيم في ستاد ماجد اسعد بمدينة البيرة موضحا ان هذه البطولة تساهم في تعريف مختلف السفارات بحب شعبنا الفلسطيني للرياضة وحب الحياة وتنوعها حيث قدمت اشركة رعايات على مدار عامي 2015 و 2016 حرصا وادراكا منها على اهمية فتح الافاق للتعاون في مجالات متعددة.

واشار ابو حولة ان شركة حمودة للابان استهدفت في اطار برامجها للمسؤولية الاجتماعية ايضا مجموعة من البرامج التعليمية المتخصصة الرامية لتطوير المجتمع حيث كانت راعيا وداعما اساسيا لمجموعة من المراكز وانشطتها المختلفة مثل برنامج التعليم المفتوح/البيرة/جامعة القدس و اتحاد نقابة اساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية و مركز التعليم البيئي/ بيت لحم و مركز العلا للابداعات الطلابية و مركز الوفاء الطبي التخصصي بمخيم شعفاط و مركز بيسان الطبي /القدس و نادي الأسير الفلسطيني في العيزرية و نقابة الكهربائيين الفلسطينيين و هيئة التوجيه السياسي و وكالة السلام الاخبارية في العيزرية و كلية فلسطين التقنية في مخيم العروب هذا الى جانب تقديم تبرعات لمديريات الزراعية والتربية والتعليم في بيت لحم

وفي الختام اشار ابو حلوة ان حمودة للالبان قدمت رعايات لمجموعة من المهرجانات الهادفة على اكثر من صعيد خلال العام 2016 حيث رعت كل من مهرجان تكريم طلبة الثانوية العامة للمتفوقين 2016/ في الخليل ومهرجان فضائية الاطفال نون و شركة باز ببيت ساحور و فندق افرست ببيت جالا .

واكد ابو حلوة ان الشركة اكدت وتؤكد دائما من خلال رعاية ودعم هذه الانشطة ان الشركات الوطنية التي تقدم منتجات محلية قادرة على المنافسة وتقديم منتج وطني متميزة من جهة وهي الشركات القادرة على مد يد العون وتعزيز المجتمع الفلسطيني مشددا على ان شركة حمودة للابان ستواصل برامج المسؤولية الاجتماعية اتجاه كافة قطاعات شعبنا المختلفة .

يشار الى ان شركة الحمودة للمنتجات الغذائية والزراعية والصناعية والاستثمارية تاسست في عام 1989 كشركة رائدة في مجال تصنيع الألبان والمواد الغذائية ومقرها السواحرة الشرقية في ضواحي القدس الشريف ، حيث تساهم الشركة في إمداد السوق الفلسطيني بأفضل الأصناف من منتجات الألبان والأجبان والسلطات ومواد غذائية وضمن أعلى المواصفات وهي شركة مساهمة خصوصي

كما تسعى الشركة وبشكل دائم لتحقيق أعلى مستويات الجودة وتوفير منتجات تلبي احتياجات المستهلكين ورغباتهم وبنفس الوقت تراعي اعلة معايير السلامة الغذائية وذلك حرصاً على سلامة المستهلك الفلسطيني وايماناً بحقه بالحصول على غذاء آمن وسليم.